中央設兒童接種站 柯文哲：校園已排好多開反而亂

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）指揮中心宣布，6月1日起將協助6都設置兒童大型接種站，台北市長柯文哲說這是「白癡命令」，兒童校園接種都已安排好，多開站點反而亂、對防疫沒幫助。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，6月1日起將協助6都設置大型接種站，提供5至11歲兒童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，廠牌以輝瑞為主，採隨到隨打，讓有需求家長帶著孩子儘快施打。台北市的地點為中正紀念堂自由廣場。

台北市長柯文哲今天率市府團隊列席台北市議會市政總質詢。國民黨議員戴錫欽問市府團隊，事前有沒有接到任何關於中央要設兒童接種站的訊息，柯文哲、副市長黃珊珊、衛生局長黃世傑皆說沒有。

柯文哲隨即表示「這很白癡的命令」、「5到11歲大家在學校就都打完了」，沒有必要多開站點，中央不要亂下命令。

戴錫欽問，若中央命令真得下來，家長等不及校園接種的時程、自己帶孩子去兒童接種站，市府如何因應，柯文哲回「我不曉得」；黃珊珊則表示可能是中央直接與負責的單位台北榮民總醫院處理，市府再去了解。

黃珊珊說，重點在於校園接種都已安排好，會看接種站做法與疫苗配送，還是以在校園內打完疫苗為優先，只要讓孩子可以打到疫苗，方式都尊重，但是北市自己有做好安排。

柯文哲指出，校園接種會造冊，但接種站有群聚風險，也難登錄疫苗誰有打誰沒打，對整體防疫沒有幫助，黃珊珊表示，自由廣場有很多快篩陽民眾會去，不太建議。

中正紀念堂設有車來速PCR篩檢站，日前轉型，除了依舊可以做PCR檢測及拿一般藥物以外，也可以拿抗病毒藥。（編輯：李錫璋）1110530