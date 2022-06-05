運安會航空調查組新組長劉東明 前復興航空總座

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）國家運輸安全調查委員會最近有一波人事異動，新任航空調查組長是前復興航空總經理劉東明，當年他是復興航空接連2次重大空難後被延攬，可惜還未發揮長才，公司就結束營業。

根據運安會提供的資料，6月1日起，有一批新人事異動，其中航空調查組次席調查官劉東明兼任航空調查組組長，他是2019年運安會成立後，由運安會主委楊宏智邀請到運安會任職。

劉東明具飛行及航空管理專業經驗，曾任華航機師、企業安全室協理，擔任過香港航空總監及復興航空總經理。

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復興航空在2014年7月及2015年2月，接連發生重大死傷的馬公機場空難與南港空難，復興航空於2015年底特別延攬劉東明加入團隊，擔任A330總機師，2016年6月升任總經理，盼借重劉東明的專業，改善復興航空飛安；不過，復興航空不敵負債擴大等營運壓力，2016年11月就宣布結束營業。

運安會新人事，還包括原鐵道調查組首席調查官兼組長林沛達升執行長；水路調查組首席調查官兼組長李延年，轉任航空調查組首席調查官；原航空調查組次席查官兼組長蘇水灶，轉任水路調查組次席調查官兼組長；原鐵道組次席查官吳吉村兼任鐵道組組長。（編輯：陳清芳）1110605