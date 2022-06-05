更多編輯台推薦新聞：
一週大事／中澳南太平洋外交角力、強尼戴普勝訴、AT-3失事...
生活

一週大事／中澳南太平洋外交角力、強尼戴普勝訴、AT-3失事...

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／百年大疫產險業踩雷 防疫保單理賠爆「類擠兌」亂象
首頁 / 生活

運安會航空調查組新組長劉東明 前復興航空總座

2022/6/5 12:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北5日電）國家運輸安全調查委員會最近有一波人事異動，新任航空調查組長是前復興航空總經理劉東明，當年他是復興航空接連2次重大空難後被延攬，可惜還未發揮長才，公司就結束營業。

根據運安會提供的資料，6月1日起，有一批新人事異動，其中航空調查組次席調查官劉東明兼任航空調查組組長，他是2019年運安會成立後，由運安會主委楊宏智邀請到運安會任職。

劉東明具飛行及航空管理專業經驗，曾任華航機師、企業安全室協理，擔任過香港航空總監及復興航空總經理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

復興航空在2014年7月及2015年2月，接連發生重大死傷的馬公機場空難與南港空難，復興航空於2015年底特別延攬劉東明加入團隊，擔任A330總機師，2016年6月升任總經理，盼借重劉東明的專業，改善復興航空飛安；不過，復興航空不敵負債擴大等營運壓力，2016年11月就宣布結束營業。

運安會新人事，還包括原鐵道調查組首席調查官兼組長林沛達升執行長；水路調查組首席調查官兼組長李延年，轉任航空調查組首席調查官；原航空調查組次席查官兼組長蘇水灶，轉任水路調查組次席調查官兼組長；原鐵道組次席查官吳吉村兼任鐵道組組長。（編輯：陳清芳）1110605

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族