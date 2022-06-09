早安世界》法官判身分證可不列配偶及父母姓名 內政部：無法接受

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台北市文山區戶政事務所拒發不含父母及配偶姓名等資訊的身分證，但此決定遭台北高等行政法院推翻，內政部表示不能接受，支持戶政事務所上訴。圖為身分證背面各欄位。（中央社）

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法官判身分證可不列配偶及父母姓名 內政部：無法接受

台北市陳姓男子去年向戶政事務所申請換發不含父母、配偶姓名甚至大頭照的身分證遭拒，提起行政訴訟後，法院認定戶政單位對個人資訊隱私權「過度妨害」且「違反比例原則」，判戶政准予換發不含配偶、父母姓名的身分證。內政部8日說，無法接受法院判決，將支持並協助戶政事務所上訴。內政部說，如果由民眾自行選擇列印欄位，不同版本恐造成資料判讀的混淆，嚴重影響公信力。（看完整報導）

劉德音：台積電進入高結構性成長 今年營收看增30%

台積電股東常會8日登場，董事長劉德音表示，台積電正進入一個高結構性成長年，今年營收預期成長30%左右，明年資本支出絕對會超過400億美元。台積電在半導體製造擴產，仍會持續在台灣，也將延伸到美國及日本。（看完整報導）

5月出口創歷年單月次高連23紅達陣 下半年再戰新高

儘管中國防疫封控措施干擾部分出貨動能，財政部8日表示，在四大利多以及電子零組件出口動能強勢不墜之下，5月出口金額達420.8億美元，創歷年單月次高紀錄，年增12.5%，連續23個月出現成長。6月出口規模預估將落在407億美元至421億美元區間，年增幅為11%至15%，可望推升第2季出口規模創下歷年單季新高。（看完整報導）

台灣蘋果新聞網確定出售 新東家尚未公布

台灣「蘋果新聞網」8日下午5點多在官網宣布已完成交接。「蘋果新聞網」表示，大部分員工可轉移到新東家留用。台北市政府勞動局表示，已掌握相關訊息，目前並未收到通知大量解僱計畫，將持續關注。外傳買家可能為17Live創辦人潘杰賢，「蘋果新聞網」未證實，僅發布聲明表示，部分媒體在未求證且無根據下報導「蘋果新聞網交易金額僅新台幣3億元」為臆測誤導，「事實上交易金額遠高於3億元」。（看完整報導）

誠品信義恐熄燈 大房東統一再取得商場23%持分

統一企業董事會8日敲定回收台北市信義區統一國際大樓持分案，將透過樓層交換及部分現金取得環泥建設和坤慶在商場的23%持分，交易完成後，統一集團將握有逾6成持分，另外南紡與太子建設約各占2成，共同房東從原本7家公司縮減為5家。統一買下有意續租給誠品的兩家公司持分後，外界預料誠品恐無法續組大樓商場的空間，並可能被迫退出信義區。誠品8日發出四大聲明並首度公開優於統一關係企業的租賃條件，並說「租賃合作緣分雖無法強求」，但過程與法理上應符合上市公司的公司治理與股東權益。（看完整報導）

斯洛伐克國會友台小組主席：半生受困鐵幕 力挺台灣再自然不過

斯洛伐克聯合訪團8日舉行記者會，斯國國會友台小組主席歐舒斯基認為，斯洛伐克應效法立陶宛，逐步退出中國與中東歐國家的17+1合作機制，因為台灣在斯洛伐克是比中國更重要的投資者。他說，推動台斯關係只能一步步盡力而為，但他半生皆活在共產鐵幕下，因此與愛好民主的台灣人站在一起是再自然不過的事。他並說，只要一息尚存，就會繼續與台灣共同捍衛民主。（看完整報導）

歐盟統一充電線規格 Type C世代將全面到來

歐盟通過智慧型手機和平板電腦統一採用USB Type C充電規格，法人表示，此規範將帶動Apple的相關產品改採Type C 充電線，預期Type C世代將全面到來，連接器等相關供應鏈廠將大洗牌，但也可能加速蘋果發展無線充電。（看完整報導）

國內累計42兒童重症 辨別MIS-C確診6週內持續注意6症狀

國內8日新增8萬195例COVID-19本土病例，中重症344例，死亡159人，再創單日新高。有3名染疫兒童分別出現腦炎、肺炎及兒童多系統發炎症候群（MIS-C），目前累計有42名兒童重症。中央流行疫情指揮中心表示，國內首例MIS-C為1名10歲男童感染COVID-19康復約1個月後出現持續高燒、皮膚紅疹、發炎指數增高等症狀，指揮中心呼籲家長在孩子確診後6週內仍要持續注意。台北市疫情趨於穩定，市府宣布，13日起開放高中以下各級學校辦理北市境內當日來回的校外教學，但參與人員須打滿3劑疫苗、國小生打1劑疫苗，或提供2日內快篩陰性證明。（看完整報導）

恩恩爸控1922花143分鐘轉告救命需求 指揮中心將檢討SOP

新北市染疫死亡2歲幼童「恩恩」的父親8日控1922專線花143分鐘案件才轉送涉嫌延誤，疫情指揮中心回應指出「1922專線無調度119權限」，指揮官陳時中說，將檢討標準作業程序（SOP）來因應緊急狀況，1922也許可通報或緊急調配急救行動。（看完整報導）

中職台鋼雄鷹LOGO出爐 林振賢接任統籌教練

台鋼雄鷹成為中職第6隊，球隊LOGO除了以墨綠色和黃色為主視覺外，還呈現烈火般的熱情鋼鐵意志，綠色大地的永續，象徵雄鷹振翅翱翔、衝向天際。台鋼雄鷹同時揭曉統籌教練為林振賢，在接下來6月自辦測試會以及7月11日登場的中職選秀會將擔負選秀重任。（看完整報導）