勵馨調查社福移工壓力大 籲創造友善社會

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）外籍看護工擔負台灣長照人力，勵馨基金會近日調查移工的身心狀態，發現不合理的勞動條件增加社福移工的壓力指數，呼籲應去除對移工的污名化、創造友善移工的多元社會。

勵馨基金會今天召開「2022看護移工及政策展望論壇－疫情下的反思與前進」，會中公布2022移工勞動現況及心理健康調查結果。

勵馨基金會移住者服務中心主任李凱莉表示，勵馨基金會透過與移工的互動發現，家庭看護工有高比例的心理健康跟困擾，因此今年1月至4月啟動移工心理健康調查，調查移工基本資料及勞動現狀及凱斯勒心理困擾量表，透過公共場所面訪及網路宣傳等方式發放問卷，收集531名移工問卷。

調查顯示，填答者中有30.1%為產業移工，64.4%為社福移工，其中心理健康者僅僅有1/3，家事移工心理健康無情緒困擾者最少，但極高壓力者高於其他職種，顯示社福移工的壓力指數高於產業移工。

李凱莉表示，後續近一步追問，發現社福移工的不合理勞動條件，包含在休息時間不可以使用手機、除了工作之外不可以出門，以及雇主要求移工24小時都要待在被照顧者身邊，顯示照顧壓力跟責任感讓移工心力交瘁。

調查也顯示，有52%以上產業移工對自己工作感到滿意，但社福跟家事移工則多數認為普通，顯示如果有其工作機會，他們有可能會離開。

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此外，調查也顯示，有55.2%移工認為來台灣工作能體驗到國外生活經驗且能學習到中文，是多數移工認為來台灣工作可以獲得的收穫。

李凱莉表示，大眾應正視看護移工對社會的貢獻，從實質法規面提供尊嚴及平等的勞動保障，降低不合理要求造成的心理健康風險，也應去除對他們的污名化，當移工有心理困擾時，也盼有基層醫療單位能介入，盼能以移工為中心，創造友善移工及多元融合的社會。（編輯：陳政偉）1110616