台灣近代傑出作曲家郵票首發行 鄧雨賢、許石入列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北1日電）中華郵政公司今天表示，將於6日首次發行台灣近代傑出作曲家郵票，以鄧雨賢、許石、楊三郎及周藍萍4人為主題，1套4枚，面值皆為新台幣12元。

中華郵政發布新聞稿，台灣近代傑出作曲家郵票圖案，採作曲家肖像結合其創作的曲譜，介紹如下：

一、鄧雨賢：一生創作近百首膾炙人口的作品，致力於採集民間歌謠融入創作，被譽為「台灣歌謠之父」，代表作有「閒花嘆」、「四季紅」、「月夜愁」、「望春風」、「雨夜花」等。

二、許石：推廣台灣歌謠不遺餘力，曾成立「許石音樂研究社」，譜寫中西融合的「台灣鄉土交響曲」，代表作有「安平追想曲」、「南都之夜」、「鑼聲若響」、「夜半路燈」等。

三、楊三郎：曾組「黑貓歌舞團」全台巡演，以和聲小音階綴以藍調節奏，開創嶄新台語流行歌曲風格，代表作有「望你早歸」、「秋風夜雨」、「孤戀花」、「港都夜雨」等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

四、周藍萍：畢生創作數百首歌曲及電影音樂，曾獲金馬獎和亞洲影展最佳音樂獎殊榮，代表作有「綠島小夜曲」、「美麗的寶島」及電影配樂「梁山伯與祝英台」、「水上人家」等。

中華郵政說，配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於4日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。（編輯：張芷瑄）1110701