早安世界》美國6月通膨9.1%創40年新高 美股跌208點

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美國勞工部13日公布，6月消費者物價指數年增9.1%，創1981年11月以來最大漲幅。圖為紐約民眾在布魯克林一間超市選購蔬果。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年7月13日

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美國6月通膨9.1%創40年新高 美股跌208點

美國通貨膨脹加劇，在汽油、房租大漲推升下，6月消費者物價年增9.1%，創40多年來最大漲幅。這項數據粉碎通膨已過頂峰的期望，聯準會官員兩週後將再開會，根據6月例會紀錄顯示，7月很可能再升息2或3碼。美國6月通膨率超乎市場預期，道瓊工業指數下跌208點，約0.67%。台指期13日夜盤大跌180點，投顧業者表示，通膨走向依然是牽動美股及台股表現的關鍵，未來通膨是否能有效減緩、美國十年期公債殖利率是否能回穩，將是市場觀察重點。（看完整報導）

美將斥資180億助太平洋地區抗中 新設東加、吉里巴斯大使館

美國副總統賀錦麗13日在太平洋島國論壇會議中宣布，美國將在吉里巴斯與東加新設大使館，以及任命太平洋島國論壇特使，她並說美國將在這個地區投入6億美元（約新台幣181億元）的資金，試圖抗衡中國日益增加的影響力。在賀錦麗發表視訊演說之際，有2名中國武官混進論壇會場的媒體區，當場被眼尖的外媒記者識破，他們最後遭到斐濟警方驅離現場。（看完整報導）

中國強力施壓 帛琉總統：會與台灣維持邦交

正在斐濟參加太平洋島國論壇的帛琉總統惠恕仁接受日經亞洲專訪時表示，儘管面對中國強力施壓，帛琉仍會與台灣維持邦交。中國已施壓多個太平洋島國和台灣斷交，並在2017年底限制團客前往帛琉旅遊，導致帛琉觀光收入銳減。惠恕仁說，若中國想和帛琉建立關係，他非常歡迎，但中國不可以要求帛琉與台灣斷交。（看完整報導）

北市112年恢復發敬老金不排富 65歲以上可領1200元

儘管市長柯文哲持反對立場，台北市政府13日宣布將從明年恢復發放重陽敬老金，但一般老人的敬老金較先前少300元。副市長黃珊珊表示，市府基於「不舉債、不負債」及「不排擠原有預算項目」的原則，對65歲以上長者發給1200元，不過發給65歲以上低收入戶與中低收入戶的1500元及99歲以上長者的1萬元金額不變。（看完整報導）

鴻海集團砸435億元入股紫光 經部：涉敏感項目需投審會核准

中國紫光集團重組步入收尾階段，鴻海集團藉由旗下工業富聯斥資人民幣98億元（約14.58億美元，或新台幣435億元）入股。經濟部投審會13日表示，台灣企業赴中國投資金額達5000萬美元，且涉及晶圓代工製造、IC設計、封測等敏感項目，需事先審查並獲核准，目前尚未收到鴻海遞件。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，鴻海入股紫光著眼中國占全球電動車銷售比重將近50%，去年電動車銷售成長209%，未來仍具成長潛力，中國也是最大半導體需求國，鴻海可藉此擴大半導體領域布局。（看完整報導）

斯里蘭卡總統流亡馬爾地夫群眾抗議不止 全國進入緊急狀態

斯里蘭卡遭逢空前嚴重的經濟危機，導致這個人口約2200萬的南亞國家抗議四起，總統拉賈帕克薩13日搭軍機逃往印度洋島國馬爾地夫，據傳之後將轉往新加坡。他逃往國外之後數小時，抗議群眾試圖衝進總理威克瑞米辛赫的辦公室，他們高喊：「拉尼爾（威克瑞米辛赫）滾回家！」警方多次發射催淚瓦斯驅離。總理威克瑞米辛赫宣布斯里蘭卡進入緊急狀態，並下令在首都可倫坡市及周邊地區實施宵禁。（看完整報導）

歐元兌美元貶破平價 創2002年12月以來新低

歐元13日持續表現弱勢，由於歐元區國家的經濟展望黯淡，加上俄羅斯可能全面切斷對歐盟國家的天然氣供應，歐元兌美元匯價貶破1美元的象徵性水準，貶到1歐元兌換0.9998美元，為2002年12月以來首見。今年1月初，1歐元約可兌換1.13美元。（看完整報導）

全球BA.4、BA.5疫情擴散 莊人祥：台灣8月後才可能流行

13日國內新增2萬9849例COVID-19本土個案，染疫死亡數49例為5月25日以來最低。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，台灣這波Omicron疫情的死亡率約萬分之17，和日本的萬分之16差不多。國際Omicron BA.4、BA.5亞型變種病毒疫情升溫，日本時隔約5個月單日新增病例數升回到9萬以上，美國目前約65%確診者為BA.5病例，針對BA.4、BA.5是否會在台灣擴散，莊人祥表示，由於民眾近半年才剛打第3劑疫苗，加上國內剛經歷一波Omicron BA.2疫情，預估BA.4、BA.5要到8月以後才可能釀成另一波流行。（看完整報導）

台積電納稅550億蟬聯繳稅王 陽明異軍突起居次

報稅季落幕，財政部公布營業所得稅結算申報情況，截至6月30日，北區國稅局轄區內企業自繳稅額站上新台幣2560億元大關，居全台5區國稅局之冠。全球晶圓代工龍頭台積電再登繳稅王，貢獻國庫約550億元營所稅。亞軍由「貨櫃三雄」之一的陽明海運拿下，自繳稅額逼近南區國稅局整體約287億元的自繳稅額水準。（看完整報導）

「咒」掀台式恐怖片熱潮 闖進Netflix全球非英語電影Top 10

國產恐怖電影「咒」3月在台上映累積新台幣1.7億元票房，成為台灣原創恐怖片影史票房冠軍。7月8日「咒」在Netflix全球獨家上線，立刻掀起佛母熱潮，不僅闖進Netflix Top 10全球非英語電影觀看數第4名，更穩坐台、日、港、星、越、印尼電影放映冠軍，恐怖片輸出大國日本的網友更頻頻叫好。（看完整報導）