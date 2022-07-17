悠遊國旅開跑 飯店客運加碼優惠搶客

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（中央社記者余曉涵台北17日電）暑假旅遊旺季，加上悠遊國旅開跑，不少飯店業者及客運業者除了相關補助外，力推加碼優惠，搶攻商機。

每年暑假都是旅遊旺季，近來悠遊國旅上路，帶動一波旅遊熱潮。根據飯店業者統計，暑假期間的訂房率已經在6成以上，甚至有飯店已經完售。宜蘭DoMo民宿日前推出搭配國旅補助活動優惠專案，在20分鐘內搶光，湧進將近上千筆訂單。

飯店業者也推出加碼優惠，像是台北麗禧酒店推出「夏日悠遊‧一泊二食」專案，搭配國旅補助讓旅客省下新台幣5000元；福容大飯店旗下的墾丁店及美棧墾丁大街使用國旅補助贈送1300元的住宿、餐飲抵用券。

長榮酒店則攜手旗下國內6家酒店，推出3招聯合優惠，包含憑長榮任一酒店單筆消費滿1000元發票，可折抵房費300元、國旅補助最高折抵1300元、預定高鐵票65折優惠；台北寒舍艾麗酒店推出「艾麗加倍送」住房專案，入住期間有2600元餐飲抵用金且使用國旅補助者再送洗沐系列旅行組。

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台北新板希爾頓酒店則是只要使用國旅補助旅客就升等高樓層房型，並加碼迎賓飲料券；老爺酒店旗下10家飯店推出再加碼300元住宿抵用券；誠品行旅推出3倍加碼，再贈2600元的抵用金，包括餐飲抵用金800元、誠品生活抵用金500元及住宿折抵金1300元。

客運方面，國光客運表示，隨著悠遊國旅上路，同步展開促銷活動，使用台北轉運站TBS APP購票，每張票即享折扣20元至40元不等外，也舉辦抽獎活動，預計送出原價900元麗寶樂園探索世界門票800張，1000乘車金40名，獎項還有iPhone13 Pro手機與任天堂Switch健身環大冒險套組。（編輯：管中維）1110717