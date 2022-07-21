悠遊國旅上路 旅宿個人申請補助已16萬間房

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（中央社記者余曉涵台北21日電）悠遊國旅補助方案上路不到一週，民眾參與踴躍，交通部長王國材今天表示，截至目前團體遊已申請2000團，觀光遊樂業有12萬人次入園，旅宿部分也已經申請補助16萬間房。

悠遊國旅15日上路，自由行個別旅客住宿優惠只限平日，自17日起才適用，交通部長王國材今天表示，為振興國旅，交通部向行政院爭取新台幣55億元，從7月15日起實施「悠遊國旅補助方案」，民眾參與相當踴躍。

王國材說，根據觀光局統計，截至目前為止，特色團遊已申請團數為2000團，另觀光遊樂業有12萬人次入園，個人申請住宿補助則有16萬間。

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王國材指出，悠遊國旅補助方案上路後有加乘效果，帶動國內旅遊風潮，期待民眾可以趁此機會體驗台灣的好山好水好風光，但也請觀光業者、遊覽車業者務必提供最好的遊程與服務，讓國人有更深入、更好感的國旅感受。

在國際行銷方面，王國材說，觀光局將透過觀光交流會議聚焦疫後觀光議題，其中台韓觀光交流會議已於今年6月30日召開，台日觀光交流會議與台越觀光交流會議分別預計在9月、10月登場。王國材強調，藉由會議舉辦與加強行銷宣傳，將全力推動國際觀光。（編輯：陳政偉）1110721