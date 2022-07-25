早安世界》漢光演習今登場 26日大規模操演蔡總統登艦出海視導
漢光演習今登場 26日大規模操演蔡總統登艦出海視導
國軍漢光38號演習25日登場，除了有新制14天教育召集的後備軍人投入，重頭戲是在宜蘭蘇澳外海舉行的大規模海空軍聯合作戰演練，海軍將實彈射擊標準一型防空飛彈與反潛火箭，海巡署並將出動艦艇實彈射擊鎮海火箭彈，展示強化聯合制海戰力，總計將有逾20艘次與架次的海軍船艦、劍龍級潛艦、P-3C反潛機、空軍戰機參與演練。總統蔡英文屆時將登上基隆級軍艦校閱，這將是蔡總統任內第2次出海視導。（看完整報導）
萬安演習今起4日分區實施 北市須下車疏散拒配合最高罰15萬元
國防部表示，萬安45號演習25日至28日舉行，每天下午1時30分至2時分區實施警報施放、交通管制等演練，並於台中、台南各1里和台北全市驗證「車停，人就近疏散」，民眾須配合引導下車，就近疏散避難。台北市政府24日表示，這次將首度「全面演練」行駛中車輛人員下車疏散項目，請民眾務必配合，否則最高可罰新台幣15萬元。演習期間該注意哪些事項，中央社整理相關問答供讀者參考。（看完整報導）
新北板橋39.4度創設站20年新高 今起氣溫稍降
中央氣象局指出，25日太平洋高壓減弱，本島除新竹市外仍亮高溫燈號，但氣溫稍降，花蓮仍需留意攝氏38度以上高溫。24日除新竹市以外，全島皆亮高溫燈號，北部、東半部幾乎都呈高溫紅燈，23日最高溫為花蓮富源攝氏40.4度，板橋站39.4度則創該站新高。受極端氣候影響，世界各地頻傳高溫災情，美國中部地區接下來幾天可能飆破攝氏41度。與此同時，加州部分地區又遭野火肆虐。中國也有局部地區氣溫飆至40度以上。香港天文台24日下午近3時錄得攝氏36.1度高溫，再破今年最熱紀錄，這是1884年有紀錄以來，香港7月的最高溫。（看完整報導）
戴資穎台北羽球賽封后 周天成逆轉勇奪賽史第4冠
台灣羽球一姐戴資穎睽違4年再度站上台北羽球公開賽舞台，24日在女單決賽以21比17、21比16橫掃日本選手川上紗惠奈，成為第2位在這項比賽4度奪冠的女單球員，由副總統賴清德頒發獎牌。男單決賽也由地主選手勝出，周天成逆轉擊退日本選手奈良岡功大，勇奪賽史第4冠。「麟洋配」王齊麟與李洋則在男雙冠軍戰激戰3局、54分鐘，以18比21、21比11、18比21輸給馬來西亞組合萬緯聰與鄭凱文，無緣本季首冠。（看完整報導）
專訪／類台美FTA 鄧振中：21世紀貿易倡議談判數週內啟動
台美21世紀貿易倡議首次會議6月27日在美國華府舉行，行政院政務委員、經貿總談判代表鄧振中在走訪英國、墨西哥以及美國華府後接受中央社專訪時，形容21世紀貿易倡議是「類台美自由貿易協定」（FTA），並說明台灣爭取加入CPTPP、IPEF等重大經貿議題。鄧振中表示，政府在為台美21世紀貿易倡議談判做準備，未來數週內可望對外宣布正式啟動談判，將先集中於貿易便捷化等共識較高的議題，期望在美國明年底主辦APEC峰會前完成談判。（看完整報導）
美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
為對抗嚴重通膨，美國聯準會26日、27日將召開政策會議時，預料將再把基準利率上調0.75個百分點（3碼），以積極的行動讓需求降溫，以緩解價格壓力。美國若升息3碼將符合市場預期，台股是否利空出盡維持反攻火力？隨著台美利差擴大，新台幣兌美元匯率是否將在近期貶破30大關？央行是否會在9月以前召開臨時理監事會討論利率議題？學者分析，這些將是聯準會決策會議後對台影響的3大觀察重點。（看完整報導）
華郵專欄：裴洛西若訪台 美軍考慮派戰機航艦護航
對於美國眾議院議長裴洛西8月可能訪台，中國揚言不排除以軍事手段回應。華盛頓郵報專欄作家羅金表示，裴洛西有權訪台以釋出強烈支持台灣民主的訊號，北京無權干涉，但拜登團隊無法忽視相關風險。羅金指出，美軍考慮調動航艦或戰機支援，這麼做可能被中國視為挑釁，但裴洛西若延後訪台，恐將使中國認為威脅奏效。（看完整報導）
德國援烏克蘭坦克性能落後 波蘭高度不滿
為協助烏克蘭抵抗俄國侵略，波蘭至今軍援烏克蘭逾200輛蘇聯坦克，德國承諾將提供坦克彌補缺口，不過數量和性能無法滿足需求，受到波蘭的嚴厲批評。波蘭外交部次長韋爾賽克受訪表示，德國承諾要交換武器是「騙人的伎倆」，而且德國提供波蘭的坦克比波蘭給烏克蘭的還老舊，讓波蘭士兵得受訓使用1960年代的武器，波蘭實在無法接受。（看完整報導）
砲管壓死士兵 陸軍調查：嚴重違反保養紀律幹部記過處分
第八軍團陸軍裝甲564旅21日執行CM11戰車鑑定時發生意外，義務役全姓士兵遭砲尾環壓傷死亡。陸軍司令部24日表示，依規定義務役僅可執行警衛勤務、訓場維管等非高風險性工作，經專案小組調查，確有未依規定派遣人員，嚴重違反保養紀律情事，已檢討各層幹部並核予記過、調職處分。（看完整報導）
新竹棒球場問題頻傳 7/24味全對富邦延賽、8月擬換場地
中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場，打完兩場比賽之後發現不少問題，味全龍隊總教練葉君璋、富邦悍將隊總教練丘昌榮，以及不少球員都指出場地土質鬆軟、顆粒較粗，容易造成不規則彈跳等問題。中職球員工會24日發布聲明稿，籲請聯盟考慮暫時停止安排在新竹球場比賽。經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，24日新竹味全龍主場賽事喊卡，確定延賽，8月的新竹主場3場賽事也依照聯盟與市府、味全球團溝通結論，計畫更換比賽場地，讓新竹球場進行較完善的修正調整。（看完整報導）
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