遭檢舉赴中國兼職恐洩密 元智教授林志民聲明未違反規定

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）元智大學參與飛彈、半導體研發教授林志民，遭檢舉到中國兼職引發洩密疑慮。遭檢舉的林志民發出聲明稿表示未洩漏任何國防機密；另名遭檢舉的李清庭今天也說，未違反任何規定。

教育部日前收到檢舉信函，指元智大學有教授曾在台灣參與飛彈研發、半導體研究等涉及國安機密、敏感計畫，卻到中國大陸兼職，引發洩漏機密疑慮。教育部長潘文忠昨天表示，已請查證並獲得初步回應，但還有一些議題和現象須進一步釐清，因此再度發函學校。

李清庭今天接受媒體訪問時表示，他是多年前在國外某國際學術研討會，偶遇西安電子科技大學參與學術交流教授，之後以講座教授身分受邀，前後就只去過1次西安電子科技大學，會中獲頒1份證書而已，並未共同發表任何文章。

李清庭說，他在2016年應中國西安電子科技大學之邀為華山學者講座教授，華山學者講座教授的性質如同國內大學為表彰有貢獻人士所授與的榮譽博士、榮譽學者、講座教授或公司名稱的講座教授等。

李清庭指出，他雖為華山學者講座教授，但雙方彼此並無任何權力義務事宜，也從未在中國西安科技大學任教上課，從未指導碩博士生，且未支薪及接受任何經費，雙方並無實質關係，只是學術榮譽性質，並未違反任何規定。

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林志民發出聲明表示，從未赴大陸任教授課，只有在大陸做過公開演講，至於演講內容，主要是人工智慧在各領域應用，根據的也都是他在公開學術期刊發表研究論文，從未涉及洩漏任何國防機密。

林志民說，針對媒體所報導演講主題，包括飛機自動降落系統與飛彈攔截恐涉及國防機密，他指出，這些都是他探討人工智慧於不同領域應用成果，都是公開已發表於國際期刊純學術研究，內容未涉及國防機密。（編輯：方沛清）1110728