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元智大學教授到中國兼職惹議 潘文忠：勿枉勿縱

2022/7/27 11:13（7/27 11:48 更新）
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元智大學2名教授參與飛彈、半導體研發，卻到中國兼職，引發洩漏機密疑慮。圖為元智大學校門口。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
元智大學2名教授參與飛彈、半導體研發，卻到中國兼職，引發洩漏機密疑慮。圖為元智大學校門口。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者陳至中高雄27日電）元智大學2名教授參與飛彈、半導體研發，卻到中國兼職，引發洩漏機密疑慮。教育部長潘文忠今天說，有收到檢舉信，會要求元智大學逐一查證、釐清，秉持「勿枉勿縱」精神處理。

教育部今天在高雄市舉辦全國教育局處長會議，會中潘文忠接受媒體聯訪，有媒體問及，元智大學2名教授曾在台灣參與飛彈研發、半導體研究等涉及國安機密、敏感的計畫，卻到中國大陸兼職，甚至出任長江學者講座教授，有洩漏機密的疑慮。

潘文忠表示，台灣學者到中國工作，須遵守「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關規定。教育部之前已收到檢舉信函，請元智大學逐一查證，日前獲得初步回應，但教育部認為還有一些議題和現象，須要再進一步深入釐清，因此再度發函學校。

潘文忠說，學校進一步查證後，將會同大陸委員會等相關部會，秉持「勿枉勿縱」的精神，如果確實違法，會有相關規定處理。

潘文忠表示，中國這邊許多資訊不是那麼公開明朗，查證比較不容易，但教育部一定會要求釐清清楚。過往也有一些案件在追查後，做出相關查處。

潘文忠也提醒學者專家，尤其是在台灣參與機密、敏感研究，一定要恪遵相關法規，尤其到中國講學，有些單位是不允許的，應避免觸法。

元智大學今天則發布聲明，強調一向辦學嚴謹，如果接獲民眾陳情，都秉持公平、公正的原則審慎處理。今年2月起陸續接獲教育部來函，為慎重起見，已於4月已分別召開2次調查小組會議。

元智大學指出，對於教師是否擔任長江學者講座教授一職，已去函廈門大學台港澳事務辦公室確認，但目前並未收到回覆。

元智大學並指出，教師到校外單位兼職，已於法規中訂有原則性規範，未來將依教育部規定修訂法規。（編輯：卞金峰）1110727

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