父親節將到 信誼基金會建議親子一同玩積木

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父親節即將到來，信誼基金會推出「積木玩具國」，建議家中有2到6歲孩子的父親可一同玩積木，從操作中培養孩子眼手協調、空間建構能力。圖為源自中文字的「木字積木」。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年8月6日

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（中央社記者陳至中台北6日電）父親節將到來，信誼基金會建議家中有2歲到6歲孩子的父親，可一同玩積木，從動手操作中培養眼手協調、空間建構能力，並激發想像力，親子共玩更能激發出更多有趣的玩法。

現代家庭中，父親往往跟孩子一起打電動，但信誼基金會今天發出新聞稿，引述海外研究指出，積木對空間和形狀的刺激，更能加強幼兒二度和三度空間的思考力，比電腦遊戲更能達到STEAM教育（科學、技術、工程、藝術、數學跨領域學習）的目的。

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信誼基金會董事長張杏如表示，積木因為開放性的特質，除了從動手操作中，培養孩子眼手協調，空間建構的能力，在過程中獲得五感的體驗，也是激發想像力、創造力和解決問題能力最直接的遊戲。無論是自己玩或和他人一起玩，在推倒、破壞、隨時可以重新建構的過程中，更能涵養尊重、溝通、合作和永不放棄的受挫力。

信誼基金會小太陽親子館在父親節前夕，建構一個繽紛多元的「積木玩具國」，營運長廖瑞文表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，孩子常待在受侷限的空間，這次主題活動從材質、數量、空間、到建構形式都用心設計，可以玩出多變的玩法。相關資訊可參考信誼基金會網站。（編輯：陳政偉）1110806