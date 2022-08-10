高苑科大校長涉新南向專班違規 教育部同意解聘

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（中央社記者陳至中台北10日電）高苑科大董事會與校方衝突多時，董事會3度要求解聘校長趙必孝，教育部近期發函，以趙必孝涉違反新南向專班招生規定「原則同意」解聘案，創下全國首例。

高苑科技大學日前遭民主進步黨立委范雲揭露，讓菲律賓籍學生在工廠從事無關學業的勞力活，違反時數等規定，教育部因此自111學年度禁止高苑科大招收境外學生。

後續董事會與校方頻頻互相指控，例如今年5月，校方便指控董事會逕自要求減薪、停招，但董事會反控遭到校方百般刁難、排拒，並數度要求解聘校長，但都被教育部以程序理由駁回。

教育部近期發函，以涉違反新南向專班招生規定，以及與停車場維護費短收涉案人員簽訂和解書，損害學校權益，「原則同意」董事會於4月28日的決議，依高苑科大校長遴聘及解聘辦法第7條解聘趙必孝。

教育部指出，校長出缺時，應於6個月內另行遴選。出缺期間，必須依照高苑科大相關組織規程，選任符合資格的代理校長，並報到教育部。

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教育部5月召開的私校諮詢會，才以董事會未如期捐資為由，建議教育部向法院申請解散董事會。知情人事指出，董事會曾表態要解聘校長，才願意捐資，教育部多次以程序理由駁回董事會請求，直到最近才「原則同意」，董事會也可能因達成捐資承諾，而免於被解散。

全國私校工會理事長尤榮輝今天接受中央社電訪表示，校長與董事會衝突，董事會應有權解除校長職務，這次的作法可說是一種尋求解套的方式。教育部是否合適過度干涉董事會的職權，也值得後續檢討。（編輯：張雅淨）1110810