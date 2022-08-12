農委會修正作業要點 自用廚餘蒸煮場可轉共用

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（中央社記者張雄風台北12日電）為防止非洲豬瘟，農委會規劃廚餘共同蒸煮措施，並於日前修正作業要點，讓原本只能做為自用的廚餘蒸煮場，變成能供各家使用的共同蒸煮場。

行政院農業委員會於7月27日修正「非都市土地變作專案輔導畜牧事業設施計畫審查作業要點」，讓原本只能自用的廚餘蒸煮場，變成能供給各家使用的共同蒸煮場。

為防止非洲豬瘟，農委會規劃廚餘共同蒸煮措施，擬將家戶廚餘集中蒸煮後再配送至養豬場，再由環保單位核發共同蒸煮場的再利用檢核許可，強化共同蒸煮場及養豬場管理。

行政院環境保護署今天邀請媒體參訪苗栗縣全順畜牧場，是未來設置廚餘共同蒸煮場的示範場。

全順負責人劉嘉順表示，目前廚餘僅供給自家的肉豬，若要做為共同蒸煮場需要再申請使用變更；目前可以供應約5000、6000頭肉豬，若未來量能放到最大，每天可以處理250至300噸的廚餘量，可以供給約3萬頭的肉豬。

環保署環境督察總隊技監林左祥接受媒體聯訪時表示，最初是家戶廚餘不能直接養豬，但送到共同蒸煮後，就可以分派到各養豬場，以目前的情況來看，如果養豬業者以本身現有的設施，轉型共同蒸煮設施是最快的方式，如果要用廢棄的豬舍轉為共同蒸煮場也可行。

至於是否能以環保用地轉型為共同蒸煮場，林左祥指出，首先要與縣市環保局洽商，另外要考慮有沒有環評的問題，如果能夠克服，環保局也同意出借，這樣就可以使用。

根據作業要點，養豬濕式原料共同蒸煮處理場所最小面積應達300平方公尺以上，專案輔導畜牧事業設施建蔽率應達40%以上，不得超過60%。（編輯：陳政偉）1110812