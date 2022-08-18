苗栗動物收容所遭疑逾百不明死亡 動防所澄清

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（中央社記者楊淑閔、管瑞平台北18日電）台灣防止虐待動物協會今天說，苗栗縣動物收容所動物5到6月不明死亡達110隻，有人投訴2隻待領養犬隻死亡，調查也發現2隻在領養人出發前被告知死亡。動防所說，無照護不當問題。

苗栗縣動物保護防疫所暨所屬動物收容所澄清，所內收容空間可容納收容量為犬隻220隻、貓為80隻，截至今天共收容犬176隻、貓65隻，因苗栗縣犬貓捕捉及管制救援傷病犬貓激增，入所時經獸醫師執檢查後，先給予例行性驅蟲及除蚤，若評估有需要時後送動物醫院治療，因台灣夏季氣候潮濕悶熱，即使給予例行性驅蟲，仍難以避免犬隻相互傳染，並無照護不當的問題。

台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如告訴中央社記者，協會接獲民眾投訴苗栗縣動物收容所內慘況連連，除兩隻待領養犬隻近期連續死亡，更有嚴重皮膚病、皮包骨、犬隻耳朵內長滿壁蝨的慘況，質疑照護不當問題嚴重。

她並說，13日志工在苗栗縣動物收容所內也拍攝到一隻奄奄一息的小型米克斯傷病犬隻，身上除有一處大腫瘤，全身濕透躺在籠舍內，經查證了解，這隻犬隻6月底入所，協會詢問所長為何嚴重傷病的犬隻會用這種方式飼養，所長僅回覆「此犬隻正在進行安寧照護並且已經改成獨立籠飼養，提供尿布墊保溫」。

姜怡如說：「協會質疑，所方對於傷病犬隻的安寧照護竟如此草率，動物毫無福利可言，若志工沒有發現，難道所方就放任動物不管？這兩個月所方到底提供了犬隻何種治療？」

她指出，14日所長告知協會，隔天將有北部動保愛心人士將這隻犬領養出所；隔天下午協會人員抵達收容所關心動物狀況，所方也再向協會確認「犬隻已被領養人帶出所」；但令人驚訝與憤怒的是，協會聯繫上領養人才知道，領養人前往收容所前就被所方告知「犬隻已自然死亡」，並未領養到，收容所兩套說法令人髮指。

關於第2隻死亡的犬隻「大霸」，姜怡如說，大霸沒有生病，13日志工探訪時還無異狀，志工告知所方週一（15日）也會一起將大霸領養出所。弔詭的是，同樣在志工前往領養的前一刻，所方突然告知「大霸已自然死亡」。

她質疑，短短2天內，苗栗縣收容所至少死了2隻狗，所方都告知屍體已火化，但後來又改口稱仍在冷凍櫃，無法讓任何人查看，所方謊話連篇無法信任，要求苗栗縣政府立即介入調查，向大眾說明所內動物照護與醫療作業流程，並公開監視器畫面做為佐證，為何所內死亡率可高達31%。

台灣防止虐待動物協會引述農委會資料補充，苗栗縣收容所今年5月「所內死亡率」為16%，死了43隻動物；6月更高達31%，死了67隻動物；短短2個月內，苗栗縣收容所就有110隻動物不明死亡，目前所內剩餘的100多隻動物狀況與安危令人擔憂。

苗栗動防所說明，2隻死亡個案是安置於隔離傷病區的犬隻，其中「腫瘤犬」6月29日入所，獸醫師先予常規除蚤驅蟲，腹腔觸診時發現腹腔腫瘤，考量犬隻年邁麻醉風險高，不宜手術，給予皮下點滴及藥物治療，但近期因腫瘤影響生理機能，已無法自行進食，原訂8月15日安排進行人道處理評估時，不幸因病離世，絕非無醫療照護處置作為。

大霸為7月2日入所，獸醫師評估後注射犬八合一疫苗、狂犬病疫苗及驅蟲除蚤，上週例行性巡房時，精神及食慾皆為正常，但8月15日卻發現大霸已死亡，推測大霸因長期在野外生活，入所前已經患有心絲蟲疾病，而所內例行性的驅蟲為殺滅腸道寄生蟲並非針對心絲蟲，當心絲蟲成蟲數量過多時，引發血栓導致猝死。

至於有關犬隻火化又改口放置冰櫃冰存部分，苗栗動物防疫所長張俊義表示，因動防所死亡動物火化採統一委外處理，尚未達到統一委外火化處理數量，因此仍於冷凍櫃冰存，因所內同仁與民眾溝通誤解所致，並無刻意隱瞞。

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張俊義說，5、6月為遊蕩犬繁殖季節，民眾通報捕捉數量激增，入所犬隻有許多都是一整窩尚未開眼的幼犬，抵抗力較弱，且收容所環境並非無特定病原存在，導致入所死亡率略增，有鑑於此，已進行場內環境清潔消毒除蟲，並配合獸醫師積極巡房醫療並暫停管制捕捉及停止民眾參觀認領養，避免持續造成病原循環感染情形，7月份死亡率已降至10%以下。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時表示，收容所動物體弱病殘的話，死亡率較高，但是收容所內有異常死亡時，農委會會特別關切管理品質，將對苗栗動物收容所管理情況進行了解，確認是個案或是系統性問題導致，後者可能狀況包含衛生差或是有急性腸胃病傳染開來。（編輯：管中維）1110818