台灣水電師英國闖出名號 9月挑戰公益高空垂降

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來自台灣的水電氣工程師王建智（左1）2019年來英國打工，如今已是倫敦聖湯瑪斯醫院的資深電氣工程師，他與同事組隊9月將挑戰高空垂降，為醫院募款。圖為他在垂降起點聖湯瑪斯醫院頂樓與同事合影。（倫敦聖湯瑪斯醫院提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年8月21日

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（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）來自高雄鳳山的水電工程師王建智2019年來英國度假打工時，幾乎不會說英語，如今他服務的倫敦教學醫院不僅為他申請正式工作簽證，9月他還要參加高空垂降慈善活動，為醫院募款。

王建智近日告訴中央社，他「怕高」、從未自高空垂降，但願意為了公益挑戰自己、勤奮練習。他說，只要是對的事，就必須去做；公益不應有國界或族群之別。

他並說，為了彰顯台灣人在異鄉也有意願及能力助人，他將帶著國旗參加垂降。

9月23日，王建智將自可近距離俯瞰英國國會建築群及泰晤士河、摩天輪「倫敦眼」（London Eye）的聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）垂降，高度近50公尺。

王建智曾在院內以「度假打工」名義擔任電氣工程師。由於工作表現良好，院方今年稍早決定為他申請正式的工作簽證，並將他的職等升為資深工程師。

高空垂降是醫院所屬信託自2015年起每年舉辦的公益活動，僅在2020年因疫情停辦一次，目標是透過不尋常的型態和場景吸引公眾關注，為旗下慈善基金募款、彌補健保體系的不足。

活動歷年來吸引不少媒體報導，往年曾有一名高齡近80歲的退休女護理師奮勇報名參加。由於今年適逢國會建築群「大笨鐘」（Big Ben）及其所在96公尺高「伊莉莎白塔樓」（Elizabeth Tower）於10月完成耗資8000萬英鎊的龐大整修工程，屆時赴現場觀賞垂降的人潮預期將多於以往，這也是王建智期待攜大面國旗參加的原因之一。

根據規定，每一名欲參加高空垂降的「勇者」必須先募集至少300英鎊善款，才有資格報名。王建智與同事共組團隊，已一同達標。

即將滿31歲的王建智2019年10月來到倫敦打工。台、英2011年起實施「青年交流計畫」（YMS，即度假打工），英方每年提供1000個名額供18至30歲者申請，居留期限長達2年。

王建智的父母在高雄經營水電工程行，他從小耳濡目染，也曾為父母建立的事業工作，後來決定隻身到台中尋找發展機會，順利進入營造公司任職。

「我要持續精進自己。」是王建智受訪時多次提及的心願。這股鞭策自己更上一層樓、登高望遠的熱情也驅使他掙脫在台灣的既定框架、遠赴海外挑戰全然陌生的環境。

有別於外界可能預設相關行業是「技術」為王、憑本事見真章，王建智說，在台灣，就連營造業也常見「年資」為王、「敬老卻不一定尊賢」的毛病，讓他不免有浪費生命的焦慮感。

王建智毅然決定一邊工作，一邊申請海外度假打工。

幸運取得赴英資格後，王建智先在倫敦的語言學校密集學習英語一個月，接著開始在不同工地打工。他初期對所有可勝任的工地工作都來者不拒，無論是窩在地上做泥作，或是爬上屋頂做瓦工。

儘管曾遭遇英國的嚴峻疫情，由於部分工程人員屬維持社會必要運作類別，王建智不僅在「封城」期間能外出，還不用擔心找不到工作。

王建智說，只要具備足夠專業實力，以他從事的產業而言，在倫敦有大量工作機會。在業界耕耘出好口碑後，王建智陸續進入歐洲規模最大醫院之一倫敦聖喬治醫院（St George's Hospital）及聖湯瑪斯醫院工作。

來自台灣的水電氣工程師王建智曾在英格蘭地區實施「封城」期間，與幾名志工冒著低溫穿梭各地運送液態氧，爭取患者存活機會。圖為他2021年1月攝於倫敦聖喬治醫院液態氧貯存槽前。（聖喬治醫院提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年8月21日

他說，他很早就要求自己，不該仰賴台灣僑民的「同胞愛」、必須徹底融入本地環境；若行有餘力，則應盡力協助同樣是來英國打拼的台灣人。

至於台、英的勞動市場差異，王建智說，英國「十分尊重技術人員」，這也反映在薪資行情上，但相對的，市場對技術人員的專業要求也高，「同事們各個臥虎藏龍」。

為了完全貼合法規，王建智在英國還重新受訓，考取空調、電氣等證照，而兩年多前首次踏上英國土地時，他的英語能力趨近於零。

更特別的是，他在異鄉持續從事公益，這是他自2009年協助「八八風災」高雄災民養成的習慣。他說，當時他領悟，世上確實有些人缺乏選擇、他人的善意可給他們的生活帶來重要改變。

在聖喬治醫院工作期間，王建智曾與幾位志工穿梭各地運送液態氧，並以高壓水柱為醫院周邊的液態氧運送和貯存管線去除冰霜，為的就是儘可能提高COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者的存活率。

他說，「當時冬天，天氣冷，志願做這種事的人不多，但若能救人，我當然要救」。

「在醫院的工作刺激我思考，該怎麼做，才能一次幫助最多人」，王建智說。他希望高空垂降能吸引更多人關注有特殊醫療需求的孩童，也期待他努力凸顯的台灣身分將讓各界看到，身為有能力助人的台灣人，是一件多麼值得自豪的事。（編輯：高照芬）1110821

台灣水電氣工程師王建智（左1）2019年來英國度假打工，憑實力獲雇主青睞，成功申請正式工作簽證。圖為他2021年1月攝於國際空調證照實習現場。（王建智提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年8月21日