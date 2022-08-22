收容動物大量死亡惹議 苗栗動防所辦會勘釋疑

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣動物保護防疫所遭投訴有逾百隻收容動物不明死亡，動防所今天安排動保團體入所會勘座談。縣府指出，5、6月捕捉犬隻增加，加上不特定病源存在風險，導致死亡率增加。

台灣防止虐待動物協會日前接獲愛狗人士投訴，指稱苗栗縣動防所2犬隻近期連續死亡，收容所內情況「慘烈」，有的犬隻嚴重皮膚病、皮包骨，甚至耳朵內長滿壁蝨。

投訴指出，經調閱農委會資料，苗栗動防所5、6月「所內死亡率」分別達16%及31%，短短2個月內共有逾100隻動物不明死亡，縣府應介入調查，檢討所內管理動物照護與醫療作業流程。

苗栗縣動防所18日曾發布新聞稿說明，死亡的2犬隻，其一為年邁「腫瘤犬」，原訂8月15日安排進行人道處理評估時，發現因病離世；另一隻名為「大霸」的犬隻，推測於入所前已患有心絲蟲疾病，但入所後驅蟲藥並非針對心絲蟲，懷疑因體內心絲蟲數量過多引發血栓猝死。

苗栗縣動防所長張俊義表示，今天安排台灣防止虐待動物協會入所實地會勘並座談，希望對於相關疑慮雙方夠面對面溝通說明。至於猝死的犬隻「大霸」，已安排明天送台大獸醫法醫研究所解剖鑑定死因。

根據苗栗動防所資料，5月份入所犬隻142隻，其中35隻所內死亡，幼犬占31隻；6月入所128隻，其中36隻所內死亡，幼犬占32隻。

苗栗縣政府農業處副處長蔡政新告訴中央社記者，5、6月為遊蕩犬繁殖季節，民眾通報捕捉入所的犬隻增加，且入所幼犬多已受驚擾、抵抗力較弱，加上收容所環境有不特定病源存在風險，導致入所死亡率增加。

蔡政新表示，經進行全區環境消毒驅蟲，7月份死亡率已將至10%以下，改善後仍會持續監測，避免動物易因交叉感染而死亡。（編輯：戴光育）1110822