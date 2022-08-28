早安世界》北風報到高溫略降 基隆汐止9/3起夜間減壓供水
北風報到高溫略降 基隆汐止9/3起夜間減壓供水
中央氣象局表示，8月27日晚間起受到北風影響，北部及東北部地區迎風面將有降雨，28日中部以北跟東半部地區都要留意局部降雨，尤其中南部地區午後雨勢較大。9月1日起台灣北方有鋒面通過，高溫將降至約31到32度左右。同時，因應基隆水情，經濟部召開供水情勢檢討會議，決議9月3日起基隆（含新北市汐止區）水情提醒從綠燈改為減壓供水的黃燈，自夜間11時至凌晨5時減壓供水。水利署指出，7月迄今降雨量偏少，僅約往年平均雨量的4成。汐止區以外新北全市、桃園及台南地區已調為綠燈，會加強水源調度並研擬因應措施。（看完整報導）
周天成羽球世錦賽摘銅寫台灣男單紀錄 戴資穎不敵陳雨菲無緣決賽
周天成27日不敵現役世界球王丹麥名將安賽龍，在世界羽球錦標賽止步4強，獲得銅牌，未能打入壓軸金牌戰，但仍是本土男單在世錦賽奪牌的第1人。過去台灣羽球隊史僅印尼歸化名將陳鋒曾在世錦賽得到獎牌，他是在1999年獲得亞軍。同日，戴資穎在4強賽對上中國選手陳雨菲，決勝局在4比6微幅落後時一口氣連丟5分，加上無法有效減少失誤讓對手將比分越拉越大，之後雖然連追6個賽末點卻未能逆轉，最終以18比21落敗，獲得銅牌。（看完整報導）
對抗中國影響力 日本宣布向非洲提供300億美元金援
日本首相岸田文雄27日透過視訊參與東京非洲發展國際會議時，宣布日本將提供非洲為期3年、總額高達300億美元的援助，此舉被認為是要對抗中國在非洲的影響力。岸田表示，如果放棄以規則做為基礎的社會，允許單方面使用武力改變現狀，影響不僅會蔓延到非洲，還會擴散至全世界。（看完整報導）
分析：中國經濟前景黯淡 東升西降說法得重新評估
中國遭遇疫情與當局貫徹嚴格清零的雙重夾擊，今年第2季經濟成長率只有0.4%，相較之下，開發中國家馬來西亞第2季經濟成長率比去年同期增加8.9%，越南則是7.7%，歐美等已開發國家的經濟成長率也優於去年同期。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強說，中國經濟前景越來越令人感到擔憂。他表示，北京當務之急是要使民眾及企業界擺脫當前困境，而不至於留下永久創傷，否則可能會導致全球政商界重新評估「東升西降」的趨勢。（看完整報導）
美司法部公布搜索川普別墅理由 顯示機密文件涉及諜報工作
美國司法部26日公布大量刪節過的宣誓書，內容攸關聯邦調查局（FBI）8月8日搜查前總統川普在佛羅里達州「海湖俱樂部」別墅的行動依據。司法部認為，川普在卸任後非法持有美國最需要嚴加保護的機密，包括若干涉及情報蒐集與秘密人力資源的文件，因此發起搜索與調查。FBI探員在海湖俱樂部搜索時查扣11組機密紀錄，包括部分標示為「極機密」的文件一旦曝光，可能嚴重威脅美國國家安全。（看完整報導）
日本擬鬆綁防疫允許無症狀者外出 美預計9月開打升級版二價疫苗
截至8月24日止，日本全境共有156萬1288人在自家療養，創疫情爆發以來新高紀錄。讀賣新聞報導，政府相關人士透露防疫政策正進行調整，如果染疫者屬無症狀且能徹底做好佩戴口罩等措施，最快9月中旬開放可在隔離期間外出採購食物及生活必需品。另一方面，美國將在9月推出由輝瑞和莫德納藥廠研發的升級版COVID-19加強針疫苗。和原始版不同之處在於新版的二合一疫苗一箭雙鵰，可針對原始武漢病毒株與現在流行的BA.4和BA.5變異病毒株等提供免疫保護。儘管人體試驗研究尚在進行，但有科學家背書並認為新款疫苗早該開打。（看完整報導）
專訪無國界醫生／50歲勇闖阿富汗、伊拉克 王伊蕾浴血當戰地註生媽
在阿富汗產房，來自台灣的醫師王伊蕾是異鄉戰地「註生媽」，嬰兒哭聲交錯槍林彈雨，這是無國界醫生的日常，而她的戰場在產房。台灣民眾可能難以想像，她在阿富汗搶救失血過多的產婦時，血袋得穿越戰亂廢墟，走過兩線道鐵便橋，從被河流隔成兩半的城市東邊送到西邊。「我害怕戰亂，但更怕救不回來病人。」搶救過程慘烈、全身沾血，她從死神手中搶回「八寶」媽，勝仗換回1個寶寶和1個媽媽，也避免另外7個小孩成為孤兒。（看完整報導）
鄭寶清宣布參選 桃園市長之爭成4腳督
前民主進步黨籍立法委員鄭寶清27日宣布參選桃園市長，另外3位候選人國民黨籍張善政、民進黨籍鄭運鵬及民眾黨籍賴香伶黨晚間各自透過幕僚回應說，尊重鄭寶清參選的權利。鄭運鵬同日舉行楊梅區後援會成立大會，民進黨主席、總統蔡英文出席時說，現任桃園市長鄭文燦對桃園的規劃，鄭運鵬都會接手完成，要讓桃園繼續有第1名的好成績。（看完整報導）
中油員工涉收賄收押禁見 不法所得20年累計4000多萬
中油公司基隆某單位一名張姓員工疑似利用採購機會，按月收取回扣長達20年，累計收賄金額逾新台幣4000萬元。檢方27日表示張男已遭收押，並逮捕相關行賄業者，同時呼籲涉案員工及業者儘速自首。（看完整報導）
NFT詐騙亂象／周杰倫價值千萬「無聊猿」被消失 因釣魚網址惹禍
名人被駭事件層出不窮，以往多半是臉書、粉專被盜帳號，如今駭客目標轉向非同質化代幣NFT，天王周杰倫的「無聊猿」NFT被偷走，損失高達新台幣千萬元，原因竟是一串釣魚網址。騙局利用民眾不熟悉投資平台特性，打造幾可亂真的假網站，一旦受害者連結錢包、按下授權交易，詐騙集團只需幾秒就能移走錢包裡所有項目。（看完整報導）
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