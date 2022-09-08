iPhone 14掀換機潮 電商推訂閱方案及保險搶客

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（中央社記者吳家豪台北8日電）蘋果公司今天發表iPhone 14系列新手機，有望帶動換機潮。電商平台除9日晚上8時開放空機預購外，PChome 24h購物推出iPhone訂閱方案，主打低月付額、年年換新機；momo購物網規劃新機加購「螢幕碎屏險」和「行動裝置險」。

蘋果秋季發表會今天登場，推出iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max共4款機型。其中，Pro系列揮別螢幕瀏海設計，迎來全新「動態島」互動式操作介面；iPhone 14系列則強調車禍偵測、利用衛星的SOS緊急服務等2大嶄新安全功能。

PChome網路家庭為台灣電商唯一蘋果全系列授權經銷商，今天宣布率先於台灣市場推出iPhone訂閱方案，主打低月付額、免預繳免押金、專屬保險，每月支付款最低新台幣1534元起，將於9月9日晚上9時開放首波訂閱，年滿20歲即可申請，完成線上審核後最快24小時內可收到最新iPhone。

網家透過新聞稿指出，iPhone訂閱方案的訂閱週期為12個月，享有訂閱期滿的舊機回收及換新服務、零利率無卡分期付款、專屬手機保險等整合性服務。在手機保險期間，以自負額2500元可享一次原機維修或置換服務。

富邦媒旗下momo購物網提供新機加購手機保險服務，透過momo子公司富立財產保代可於3分鐘完成網路投保，並可依據需求選擇「螢幕碎屏險」或「行動裝置險」，每天最低不到1元起。

富邦媒說明，「螢幕碎屏險」承保項目為意外事故導致螢幕損壞，年保費共4種級距，保期內最高賠償1萬元；「行動裝置險」承保範圍包含意外損壞、盜竊損失、盜用損失，依空機價區分年保費，最低每月94元。

此外，Yahoo奇摩購物中心從即日起至9月14日上午10時推出iPhone 14系列「預約登記搶得先機」活動，消費者可先登記期望購買的型號、容量及顏色，取得首波搶購資格的消費者將收到App推播通知，並於9月16日開搶；活動期間完成預約登記成功者，可參加Sony WF-LS900N LinkBuds真無線耳機抽獎。（編輯：趙蔚蘭）1110908