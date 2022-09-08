清冠一號公費對象 9/15起僅限高風險族群

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）衛福部中醫藥司調整清冠一號公費對象，中醫藥司長黃怡超晚間表示，9月15日起，公費對象限縮僅供染疫「高風險族群」，但中醫藥師團體認為清冠一號是專業藥劑，限縮恐釀民怨。

黃怡超晚間告訴中央社記者，所有公費給付的藥物都有其適用對象，西藥也是如此，7月4日曾和相關團體開過會，彙整意見之外，政府對於公費給付也有自己看法，因此互相溝通。

黃怡超表示，公費給付藥物包括清冠一號在內，希望能以可能轉重症的高風險族群為主要使用對象，畢竟公費給付相對於健保給付，費用高很多，因此在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之下，要限縮適用對象，不是所有確診者都可以使用。

黃怡超指出，9月15日起，清冠一號公費對象將僅針對「高風險族群」，包含年齡65歲以上、65歲以下身體質量指數BMI≧30、慢性病患者等，另還有包括住院使用呼吸器、中西醫合治等也有納入，和輝瑞口服抗病毒藥物Paxlovid等西藥的適用對象並非完全相同。

黃怡超表示，已於今天正式發函至各醫療院所，其餘對象若堅持使用清冠一號，可自費使用，但經醫師評估，除使用清冠一號，健保也有給付其他能緩解COVID-19症狀的科學中藥。

對此，財團法人中國醫藥研究發展基金會總幹事陳潮宗持反對意見表示，不是一般的藥劑不好，而是清冠一號為專業性藥劑，經科學實證，製程也相當嚴謹，比起由醫師自行調配的科學中藥，清冠一號療效顯著多了。

中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚晚間也透過新聞稿表示，在Omicron變異株BA.4、BA.5疫情升溫的中秋節假期，衞福部突襲公告新的適用範圍，讓確診民眾實質無法使用公費清冠一號，完全未考量清冠一號治療確診者的安全性及療效，猶如雨天收傘，恐釀民怨。（編輯：陳清芳）1110908