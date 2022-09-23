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大貓熊團團癲癇口吐白沫 北市動物園證實腦病變下午說明病情

2022/9/23 11:00（9/23 11:27 更新）
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貓熊團團接受MRI檢查。 （圖取自北市動物園網頁www.zoo.gov.taipei）
貓熊團團接受MRI檢查。 （圖取自北市動物園網頁www.zoo.gov.taipei）
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）北市動物園表示，18歲的大貓熊「團團」曾疑似癲癇發作，經檢查左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也可見類似病變，已接受完整檢查，照養團隊下午將說明病況。

台北市立動物園發布新聞稿表示，今年8月中下旬保育員發現「團團」行為與以往不同，食慾也不太好，嘴邊還曾出現過白色泡沫，監視器顯示8月23日上午7時左右，「團團」發生了3分鐘疑似癲癇的症狀。

獸醫師進行初步臨床檢查，並邀請台大附設動物醫院神經專科獸醫師會診，認為「團團」有必要接受腦部MRI（磁振造影） 精密的檢查來釐清癲癇發生的原因，安排「團團」9月18日接受相關檢查。

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MRI影像顯示，「團團」左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球也可見類似病變，可能是造成「團團」癲癇發作的原因。為進一步釐清腦部病變的可能肇因，獸醫師為「團團」採取腦脊髓液進行後續的分析化驗，也同時完成整體生理檢查。

動物園表示，近日「團團」在後場休養觀察中，後續須等待匯集所有檢驗結果才能釐清病因。預計今天下午2時開記者會，照養團隊及專責獸醫師將說明「團團」病況。（編輯：方沛清）1110923

貓熊團團搭乘空調車前往台大附設動物醫院 。（圖取自北市動物園網頁www.zoo.gov.taipei）
貓熊團團搭乘空調車前往台大附設動物醫院 。（圖取自北市動物園網頁www.zoo.gov.taipei）
貓熊團團麻醉後準備進行MRI檢查。 （圖取自北市動物園網頁www.zoo.gov.taipei）
貓熊團團麻醉後準備進行MRI檢查。 （圖取自北市動物園網頁www.zoo.gov.taipei）
貓熊團團麻醉後甦醒。 （圖取自北市動物園網頁www.zoo.gov.taipei）
貓熊團團麻醉後甦醒。 （圖取自北市動物園網頁www.zoo.gov.taipei）
貓熊團團MRI檢查影像。 （圖取自北市動物園網頁www.zoo.gov.taipei）
貓熊團團MRI檢查影像。 （圖取自北市動物園網頁www.zoo.gov.taipei）
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