高雄輕軌C20到C24路段 交通部完成履勘

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（中央社記者余曉涵台北25日電）交通部表示，今天已完成高雄環狀輕軌台鐵美術館站（C20）至愛河之心站（C24）路段履勘作業，共提出28項改善建議，等營運前須改善事項完成後，由高雄市政府決定通車日期。

交通部今天發布新聞稿表示，這次履勘小組分成土建、機電及營運3組進行履勘作業，於各分組完成履勘作業經討論後，最後於總結會議中確認履勘結論。

交通部指出，履勘小組共提出須改善事項計有28項，其中6項為「營運前須改善事項」、10項為「一般注意改善事項」及12項為「後續建議改善事項」。

交通部表示，有關「營運前須改善事項」部分，高雄市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由高雄市政府決定通車日期；「一般注意改善事項」請高雄市政府自行辦理改善及追蹤列管；「後續建議改善事項」則請高雄市政府於辦理後續延伸路線時參考改善。

交通部指出，履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議，履勘模擬演練情境為聯合醫院站（C22）至龍華國小站（C23）單線雙向區間，列車於中華路口因遭車輛撞擊，致發生出軌，列車失去動力，旅客受傷，相關緊急應變情形，今天模擬演練進行列車頂升、復軌及列車聯結作業，順利完成。

履勘範圍是高雄環狀輕軌台鐵美術館站（C20）至愛河之心站（C24）路段，長度約2.3公里，共5座地面車站，高雄市政府8月30日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，9月1日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。

交通部表示，本路段通車啟用後，高雄輕軌服務範圍將由現行26站增至31站，輕軌通車營運是以市區環狀交通核心，逐步串聯重要交通節點、醫療服務、休閒遊憩等重要旅次站點。

這次新增愛河之心站（C24）將可與高雄捷運紅線凹仔底站（R13）轉乘，擴大民眾通勤、就學、就醫、旅遊需求服務的供給，提升軌道路網服務範圍。（編輯：張雅淨）1110925