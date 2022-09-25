早安世界》聯合國調查機構認證 俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪

烏克蘭官員表示，烏軍在9月初收復東部城鎮伊久姆之後，在郊區樹林中發現一處亂葬崗，大約有450個墳塚。（圖取自twitter.com/Podolyak_M）

聯合國調查機構認證 俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪

獲得聯合國授權的烏克蘭問題調查委員會負責人23日說，俄羅斯在占領的烏克蘭地區犯下性侵、虐待、處決、監禁兒童等戰爭罪行。這個委員會是最早根據現場證據提出這種結論的國際機構之一。烏克蘭東部哈爾科夫地區的官員23日表示，烏國從俄羅斯軍隊手中奪回小鎮伊久姆之後發現的大型亂葬崗，已挖掘出447具遺體，其中425名死者為平民，包括5名兒童，有22名軍人；哈爾科夫州長西涅古波夫說，大多數死者身上都有暴力致死的痕跡，部分生前曾遭酷刑。（看完整報導）

中國對台威脅升高 韓國、菲律賓總統關切台海和平穩定

剛結束訪問加拿大行程的韓國總統尹錫悅接受當地媒體訪問時表示，台海局勢不只影響韓國，也攸關區域和平繁榮，韓國政府正密切關注台海情勢，並採取一切可能的外交努力，以維持台灣海峽的和平穩定。菲律賓總統小馬可仕在紐約的一場演講中也表示，馬尼拉當局對台海日益緊張的局勢感到擔憂，他「敦促相關各方保持最大限度克制。」（看完整報導）

澤倫斯基指中國態度曖昧 烏克蘭外委會主席：台灣才是真朋友

俄國在2月24日揮兵入侵烏克蘭以來，中國民間持續出現挺俄聲浪，政府表面上維持中立，但從未譴責俄國侵略與俄軍暴行，烏克蘭希望原本與基輔關係密切的中國支持抗俄作戰，或至少不要與俄國總統蒲亭站在一起，但烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科接受美國媒體AXIOS訪問時說，他早已意識到中國不是朋友，台灣才是真朋友。總統澤倫斯基則公開表達對北京不滿，形容中國對俄烏戰爭態度「曖昧」。（看完整報導）

費德瑞傳奇感動落幕 淚謝所有人共度美妙旅程

瑞士網球天王費德瑞23日與老對手納達爾搭檔出戰拉沃盃雙打賽，做為他傳奇職業生涯的告別作。費德瑞賽後多次激動落淚，在致詞時感謝家人、團隊、球迷等所有支持他的人陪伴度過美妙旅程，納達爾坐在場邊也忍不住落淚。納達爾說，他生命中重要的一部分也隨費德瑞退役而結束。（看完整報導）

悠遊國旅10月加碼 花東旅行團多領1萬元補助

交通部觀光局宣布，悠遊國旅團體旅遊補助第2階段10月1日開跑，將加碼補助花東地區旅遊團，對旅行業者每團提供新台幣1萬元，加上原本2萬至3萬元的補助，旅行業可申請每團補助的最高金額為4萬元。觀光局預估，悠遊國旅團體旅遊第2階段將有逾3.3萬團體旅遊申請，希望旅行業積極包裝花東團體旅遊優質行程，招攬旅客在地震後前往花東地區旅遊。（看完整報導）

陳育琳10月升陸軍政戰主任 成國軍首位女中將

政戰局長簡士偉中將於10月1日屆齡退伍，軍方人士表示，國防部已核定由陸軍司令部政戰主任楊安中將接任，楊安的遺缺則由政戰局副局長陳育琳少將升任、並晉任中將，陳育琳將成為國軍建軍以來階級最高的女性。（看完整報導）

颱風塔拉斯侵襲日本靜岡至少2人罹難 電塔倒塌、數十棟房屋泡水

颱風塔拉斯這兩天橫掃日本本州靜岡縣，累積雨量打破紀錄，造成許多災情，包括土石崩落壓毀民宅及旅館或造成電塔倒塌、河水暴漲沖毀橋梁橋面等。據日本媒體自行統計，至少已造成2人罹難、1人失蹤、3人受傷、60間房屋泡水，一度並有多達11萬戶停電等。颱風也造成往來東京與大阪的東海道新幹線停駛，逾3000人被迫在靜止的新幹線車廂內過夜，24日近中午時才恢復全線行駛。（看完整報導）

廣枝音右衛門捨命保全台籍青年 戰火下事蹟感動台日

苗栗縣獅頭山勸化堂的輔天宮供奉有日警「廣枝音右衛門」祿位，廣枝音右衛門二戰時期被任命為巡查隊長，率2000名台灣青年前往菲律賓對美軍作戰，日軍節節敗退之際，上級分配手榴彈，要巡查隊以人肉炸彈攻擊美軍做最後一搏。但他不忍執行這項命令，要求下屬向美軍投降，之後舉槍自盡。他的台籍部屬返鄉後感念廣枝音右衛門不惜捨身保全他們的性命，在輔天宮安奉「祿位」祭祀至今。（看完整報導）

台灣爭取參與聯合國添4友邦聲援 歐盟關切台海和平與新疆香港人權

第77屆聯合國大會總辯論邁入第4天，歐洲理事會主席米歇爾提到歐盟支持台海穩定，並說不會對侵犯人權視而不見，特別是新疆和香港的人權狀況。台灣友邦聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、吐瓦魯總理則都敦促聯合國體系接納台灣，本屆聯大總辯論已有9個友邦聲援台灣。（看完整報導）

大谷翔平單季30轟200K MLB史上第一 普侯斯進入700轟俱樂部

日籍「二刀流」棒球好手大谷翔平23日率天使4比2擊敗地主雙城隊，收下個人本季第14勝，且成為MLB史上第一位達到單季「30轟、投出200次三振」里程碑的球員。本季結束就要退休的聖路易紅雀隊強棒普侯斯單場雙響，達成生涯700轟里程碑，成為MLB史上第4人。（看完整報導）