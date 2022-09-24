澤倫斯基：中國對俄羅斯入侵烏克蘭立場「模稜兩可」

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烏克蘭總統澤倫斯基23日表示，中國在俄羅斯侵略烏克蘭一事的立場「模稜兩可」。圖為俄羅斯總統蒲亭（左）與中國國家主席習近平（前右）16日在烏茲別克舉行的上海合作組織高峰會前交談。（Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via 路透社）

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（中央社巴黎24日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基23日表示，他希望修補與中國的關係。但他形容，中國在俄羅斯侵略烏克蘭一事的立場「模稜兩可」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受法國「法蘭西西部報」（Ouest-France）專訪時表示：「我希望他們（中國）能幫助烏克蘭。」但他也說，如今他要與中國國家主席習近平通話「有難度」。

澤倫斯基還說，在俄羅斯7個月前對烏克蘭發動侵略之前，基輔與北京間「存在溝通管道」，兩國曾「有許多經貿合作」。

中國外交部長王毅與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）22日才在紐約召開的聯合國大會（UN General Assembly）場邊會面。

庫列巴其後在推特（Twitter）發文指出，王毅向他表示，中國尊重烏克蘭的主權和領土完整，並反對使用武力作為解決分歧的方式。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1110924