家事移工雇主薪資補貼 9月底前申請12月入帳

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）家事移工月薪調至新台幣2萬元，勞動部提供雇主薪資補貼，根據統計，已有1萬多名雇主申請，勞動部今天表示，9月底前申請，首波薪資補助將於12月5日發給。

國內家事移工薪資睽違7年調漲，調薪至2萬元，也提供經濟弱勢雇主及一般雇主的薪資補貼，若是契約未屆期移工，雇主在年底前主動加薪，也可申請薪資補貼。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，目前開始受理薪資補助申請案件，首波薪資補助將於12月5日發給，發給對象為9月底前提出申請的雇主，請雇主把握時間及早提出申請。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦告訴中央社記者，雇主申請薪資補貼相當踴躍，目前已經有破萬件申請案，常見未符合補助規定而不予許可情形，主要是雇主申請時所檢附勞動契約約定薪資未達2萬元以上，或聘期尚未生效，不符合補助要件。

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根據發展署提供的薪資補貼措施，免繳納就業安定費的經濟弱勢雇主每個月有3000元的薪資補助，補助期間最多3年，最高補助金額10萬8000元；其他一般雇主則是每個月1500元薪資補助，補助期間最多4個月，最高補助金額6000元。

發展署提醒，雇主申請薪資補助應於聘僱許可有效期間內，檢具申請書、雇主本人存摺封面影本及約定薪資達2萬元以上的勞動契約提出1次申請即可，若聘僱許可期間有變更被看護者、申請補助後聘僱期間已屆滿或經廢止聘僱許可，之後再聘僱外籍家庭看護工，且仍然符合薪資補助的雇主，則須重新提出申請。（編輯：張芷瑄）1110928