強化中重症處理 三總汀洲院區啟用急診後送病房

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）三軍總醫院汀州院區今天啟用整合醫學急診後送病房，強化中重症處理能力及緊急救護能量，結合醫療在地化政策，提供適切的分級醫療，緩解區域內醫學中心急診壅塞情形。

三軍總醫院今天上午舉行汀州院區整合醫學急診後送病房啟用儀式，國防部軍醫局局長陳建同致詞時表示，未來將陸續更新電腦斷層掃描儀（CT）與磁振造影檢查儀（MRI）等放射診斷設備，增加神經功能檢查室、內視鏡中心與手術室等治療空間，提供民眾跨領域暨多科整合治療。

汀州院區位於雙北市中樞地帶，人口密集度高，區域內醫學中心急診常有壅塞問題。陳建同說，軍醫局挹注資源投入整合醫學急診後送病房開設，希望與區域、地區醫院垂直整合，增加專業醫療人力、提升醫療技術，強化雙北地區中重度疾病醫療照護能量及品質，建構堅實全方位醫療。

三總的新聞稿中也提到，整合醫學急診後送病房啟用是匯集社會人士愛心，感謝陽光活力診所院長鄭中一雙親捐款，以鄭中一父親「鄭擎亞」名字，為病房護理站命名「擎亞護理站」，期許病房啟用後能使汀州院區作為雙北地區診所可靠的後送醫院，建立無縫接軌中重症醫療體系。（編輯：陳政偉）1111004