每年500名孩子等待收養 勵馨籲助出養童找家

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）根據統計，台灣每年有500名孩子在等待收養，但等待期卻因疫情拉長，勵馨基金會今天與嬰幼兒品牌舉辦親子市集，入場捐助將幫助出養童順利找家，也籲民眾加入助養行列。

勵馨基金會與卡多摩嬰童館共同舉辦第6屆小腳ㄚ親子市集，為期4天的活動今天在圓山花博園區爭豔館登場，場內集結知名嬰童用品品牌，活動也替勵馨基金會「小腳ㄚ」專案募款，並邀請藝人趙孟姿擔任公益大使，呼籲大家關注助養童議題。

根據衛福部社家署統計，台灣每年約有500名孩子因故無法留在原生家庭繼續長大，必須等待收養，但受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，拉長出養童的等待期。

勵馨基金會台北市分事務所督導賴沂錚告訴中央社記者，「疫情影響收養人」，勵馨過往一年會舉辦3梯次的收養課程，但受疫情影響，課程方式不得不進行調整、改為視訊等，不僅減少收養人的收養意願，變成一年只有2梯課程，也間接影響收養人與出養童的媒合互動。

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另外，賴沂錚也提到，過往出養童出養的時程約為6個月，但受疫情影響，近年已拉長至10個月甚至1年，而這2年也發現有特殊需求的出養童增加，包含早產、成長遲緩等，這也讓出養童的出養時程更為延長，需要的成本也增加。

此外，台灣的收養人多數偏好年紀較小的出養童，但勵馨基金會執行長王玥好表示，近2年大孩子出養的比例從過去12%提升至20%，有身體狀況、1歲以上孩子要出養的平均等待時間約要13個月，希望為期4天的活動能號召大眾對出養童的支持、關注台灣收出養議題。（編輯：陳政偉）1111007