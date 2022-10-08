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國慶連假首日國道多處路段壅塞 下午留意4路段

2022/10/8 13:03（10/8 13:10 更新）
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國慶連假首日，高公局說，下午估計國5南向南港至頭城等4路段恐車多壅塞。（中央社檔案照片）
國慶連假首日，高公局說，下午估計國5南向南港至頭城等4路段恐車多壅塞。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北8日電）國慶連假首日，高公局說，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹系統等路段，下午估計國5南向南港至頭城等4路段恐車多壅塞。

今天是國慶連假第1天，交通部高速公路局發布新聞稿表示，截至上午11時，國道全線交通量為49.5百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。

高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹系統、埔鹽系統至員林；國1北向汐止至五堵、內湖至高架汐止端；國1高架南向機場系統至中壢轉接一；國3南向土城至高原、烏日至霧峰；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持正常。

高公局預估，今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國3南向土城至關西；國5南向南港系統至頭城等路段。

高公局建議民眾假期出遊時，多利用省道台1、台3及台61替代道路，避開國道壅塞路段，沿途亦可通往其他景點旅遊。（編輯：陳政偉）1111008

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