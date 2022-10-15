颱風尼莎最快白天生成 氣象局發6縣市豪大雨特報【更新】
2022/10/15 10:01（10/15 10:41 更新）
氣象局表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓15日上午有機會增強為輕度颱風。圖為15日上午9時40分台灣附近衛星雲圖。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（中央社記者余曉涵台北15日電）受到熱帶性低氣壓影響，中央氣象局持續針對6縣市發布豪雨及大雨特報，氣象局說，熱帶性低氣壓最快今天白天生成為颱風「尼莎」，屆時有機會發布海警。
中央氣象局今天持續發布豪雨及大雨特報，受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，今天台北市山區有局部大雨或豪雨，桃園以北、宜蘭地區及新竹山區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石。
豪雨特報地區為台北市；大雨特報地區為基隆市、新北市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣。
氣象局表示，熱帶性低氣壓最快今天白天生成為颱風尼莎，預計生成後將發布海上颱風警報。
氣象局預測，今天受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流接近影響，迎風面的北部及東半部降雨範圍擴大，基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北雨勢較為持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹及台東也有局部短暫陣雨，其他地區雲量增多，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
另外，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，熱帶性低氣壓路徑存在略偏北接近台灣或略偏南接近呂宋島的「不確定性」，有發展為輕颱的趨勢，並將與東北季風產生「共伴效應」，為迎風面帶來「致災性降雨」，也因「氣壓梯度」增大，而帶來強風的威脅，都應謹慎防範。（編輯：李錫璋、林廷軍）1111015
中央氣象局15日上午針對6縣市發布豪雨或大雨特報。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
圖為15日上午8時熱帶性低氣壓路徑潛勢預報。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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