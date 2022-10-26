早安世界》烏克蘭國會議員訪立院 用國家慘痛經驗籲世人團結抗獨裁

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烏克蘭國會議員奔波38小時來台 用國家慘痛經驗籲團結抗獨裁

烏克蘭國會議員盧狄克從基輔出發，花了38小時抵台，盼藉此行感謝來自台灣的支持並交流資安經驗。她接受中央社專訪時說，俄羅斯2月入侵以來，烏克蘭資訊戰攻防等經驗值得台灣借鑑。她並感嘆烏克蘭戰前輕忽，否則早該多挖防空洞，讓民眾躲避空襲。盧狄克25日和立陶宛國會歐洲事務委員會副主席帕維里歐尼斯共同參訪立法院時指出，烏克蘭的慘痛經驗告訴世人，不要以為威權獨裁國家不會發動戰爭，應該要團結並做足防備。（看完整報導）

熱帶系統可能發展成颱風 北部東部明起有短暫雨

中央氣象局表示，菲律賓東南方海面的熱帶系統約27日會有明顯發展，可能達熱帶性低氣壓或颱風，若生成颱風將是今年第22號颱風奈格，不排除達到中颱強度，預估將由台灣東側海面向北朝琉球移動，10月30日至11月1日最接近台灣。10月27至29日東北風增強，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，10月30日至11月1日受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。（看完整報導）

金融時報：習近平連任 中國富豪菁英趕緊逃出國

英國金融時報25日報導，中共總書記習近平在中共20大獲得第3個任期，引發中國富豪及菁英趕緊離開中國。他們不但擔心財富可能消失，也擔憂自身安危。曾與香港和中國富豪家族合作的律師表示，隨著習近平地位逐漸鞏固，他的許多客戶多年前就已準備離開中國，包括將資產合法轉移，以及安排家人在中國以外的地方獲得新的國籍及居所。近年不少中國高知名度的人士消聲匿跡，包括阿里巴巴創辦人馬雲、中國網球女將彭帥等，這些案例都令中國富人更加擔憂。（看完整報導）

中共20大後新台幣壓力上升 兌美元跌至32.319元逾6年新低

台灣股市與新台幣兌美元匯率25日雙雙下挫，台積電股價重挫逾4%，台股指數終場大跌190點，收在12666點，為近2年來新低。新台幣匯率收盤時為32.319元兌1美元，貶值9.3分，創逾6年新低。交易員指出， 中共領導人習近平在20大之後更為極權，市場反應偏向負面。日圓與人民幣接連破底，加重新台幣貶值壓力，上週才貶破32元整數大關，時隔一週就突破32.3元，若亞幣續貶，外資持續出走，跌到33元只是時間問題。（看完整報導）

俄羅斯逐漸喪失中亞控制力 中國影響力在當地蔓延

美國專家表示，俄羅斯將軍力集中在烏克蘭之後，可能因此喪失對中亞後院的控制力。最近跡象出現在9月，吉爾吉斯和塔吉克因邊界爭端大動干戈，亞美尼亞和亞塞拜然兩國也因納戈爾諾．卡拉巴赫自治區再度爆發衝突。專家說，俄羅斯總統蒲亭繼承俄國在沙皇時期的殖民心態，將中亞、高加索地區國家和東歐的烏克蘭視為勢力範圍，而中亞各國也習慣以俄國馬首是瞻，但如今俄羅斯在這些地區的影響力已經衰退。同時，中國的影響力正悄悄在中亞各地蔓延。（看完整報導）

蘇納克就任英國首相先穩經濟 國安考量料將成對中國關係障礙

英國國王查爾斯三世25日任命保守黨新任黨魁蘇納克為首相，印度裔的蘇納克不僅是英國史上第一個非白人首相，也是逾200年來最年輕的一位。他在就任後首次發表公開講話時承諾把經濟穩定作為施政核心。蘇納克具有財經專業背景，幾個星期前才卸下財政大臣職務，被視為有助穩定英國近來的政經亂局，另一方面，國家安全考量預料仍將構成英中關係障礙，台灣與英國關係則依然進展可期。蘇納克在夏天的黨魁選舉中指出，中國共產黨對英國及全球安全構成「最大威脅」，他主張關閉英國境內所有孔子學院，至於未來能落實多少，仍有待觀察。（看完整報導）

大學申請入學參採2科校系大幅增加 理工校系不採計國文成趨勢

少子女化衝擊大學招生，112學年度是大學入學改革第2年，許多校系觀察首年（111學年度）招生缺額暴增的情況後，紛紛減少學科能力測驗的參採科目。根據甄選會25日公布112學年度大學「繁星推薦」與「申請入學」各校系參採學科能力測驗科目表，其中參採2科成績的校系數大幅增加，參採3科、4科校系數則相對減少，且熱門理工校系如台大機械、化工等，不再採計國文能力測驗成績，校方解釋是為「對準學系需求」。（看完整報導）

低軌通訊衛星頻率11/8開放申請 國安考量不得有中資

數位發展部25日表示，將在11月8日到12月30日開放受理業者申請衛星固定通信用無線電頻率，其中包含低軌通訊衛星部分。依電信管理法相關規定，申請者應為電信事業，董事長應具有中華民國國籍，外資直接持股不得超過49%，直接及間接持股不得超過60%，且不得有大陸地區投資人士的投資，實收最低資本額門檻為新台幣3億元，且不限申請家數。另為確保國安，合作衛星機構應符合有關機關的國家安全考量。（看完整報導）

資策會查無高虹安申請紀錄 認定兼職違反規定

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑在資策會任職期間違規在科智企業兼職，高虹安對此強調資策會主管都知情，但資策會經調查後於25日表示，高虹安任職期間並無兼職申請與核准記錄，她也未向資策會說明是否因兼職領有報酬或投入工時，媒體報導她後續以科智企業業務處處長身分出席活動，應已違反資策會的兼職規定。（看完整報導）

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

台灣女性參政成績單亮眼，不只有女性總統打破政壇玻璃天花板，2020年第10屆國會當中的女性比例（41.59%）也是亞洲最高。11月26日即將登場的九合一選舉中，直轄市及縣市長候選人共有24位女性，是30年來的新高紀錄。儘管女性縣市長參選率逐屆攀升，但全台仍有不少縣市從未有女性當選縣市長，基隆市更是到今年才頭一遭出現女性市長候選人。中央社專題帶讀者探討30年來台灣政治環境的變化如何影響女性參政。（看完整報導）