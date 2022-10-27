台科大產創學院揭牌 蔡總統期許培育產業生力軍

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台灣科技大學產學創新學院27日舉行揭牌典禮，總統蔡英文（中）、台灣科技大學校長顏家鈺（右2）等人出席，比讚合影。中央社記者謝佳璋攝 111年10月27日

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（中央社記者陳至中台北27日電）台科大依據創新條例設立的「產學創新學院」今天正式揭牌，總統蔡英文致詞肯定台科大聚焦智慧製造、人工智慧、能源永續等3個面向，培育人才成為推動台灣產業發展的生力軍。

台灣科技大學依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立的「產學創新學院」今天揭牌，設有智慧製造科技研究所、人工智慧跨域科技研究所、能源永續科技研究所，111學年度共有91名碩士生和13名博士生入學。

總統蔡英文今天出席揭牌典禮，致詞時表示，去年5月通過創新條例，就是希望鬆綁相關限制，用更靈活、彈性的方式匯集更多資源，培育更多尖端人才，帶動相關產業發展。自條例實施以來，企業與大學已一同促成11家學院，相信這樣的合作模式會繼續下去，有更多學院加入行列。

蔡總統也提到台科大的發展史，見證台灣技職的重要歷程，是產學合作的重要模範，包括享譽國際的101大樓抗震、防颱技術，就是台科大發展出的專利。她並提到從2017年到2019年創造新台幣1.3億元的智財權衍生收入，2020年技轉實收將近5000萬元，顯示前瞻技術應用，能夠成為產業升級最有利的後盾。

她相信以台科大的前瞻技術和產學資源，聚焦智慧製造、人工智慧、能源永續等3個面向，可繼續強化關鍵技術，提升資通訊和能源科技產業的國際競爭力。

蔡總統感謝台科大積極響應政府政策，承擔起為國育才的重責大任。相信產創學院一定能培養出更多積極、創新人才，成為推動台灣產業發展的生力軍。

台科大校長顏家鈺致詞時感謝政府透過產創條例，鬆綁相關法令，讓大專有更多創新空間。他並說，台科大有產學鏈結的優良傳統和高度國際化的師生團隊，期盼透過產學創新學院，深化核心技術的研發，為台灣科技人才培育開創新格局。

台科大產學創新學院院長李三良表示，學院獲得多個企業支持，每年有超過新台幣1億元的合作規模，共同推動人工智慧、智慧製造、能源永續等國家重點領域產業。（編輯：陳政偉）1111027

台灣科技大學產學創新學院27日舉行揭牌典禮，總統蔡英文（前右3）出席，並向與會貴賓揮手致意。中央社記者謝佳璋攝 111年10月27日