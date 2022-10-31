「適脈旺糖衣錠10毫克」變色 11/21前回收430萬粒

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）食藥署今天公布，暉致醫藥生產的末梢血管循環障礙處方用藥「適脈旺糖衣錠10毫克」出現顏色異常，要求11月21日前完成回收5批號430萬粒。這款藥物今年已二度因同樣問題遭回收。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布藥品回收訊息， 暉致醫藥公司的「適脈旺糖衣錠10毫克 SERMION TABLETS 10MG（衛署藥輸字第015290號）」，批號FP9204、FP9205、GF5100、GE0805、GE0806，共5批產品接獲藥品不良品通報，藥品表面出現顏色異常情形，啟動回收。

食藥署今年7月19日曾經公布，接獲醫院通報指稱這款藥品出現顏色異常，原本外觀應是白色，部分卻出現黃色等斑點，要求廠商啟動調查，同時發現廠內部分藥品也有類似情形，當時異常的批號為FR9535、共23萬粒。

食藥署藥品組科長洪國登告訴中央社記者，今天的回收作業算是7月的延續事件，經業者最新調查結果，藥物上的異常斑點是氧化鐵，研判可能是生產線上的螺絲或金屬器具生鏽，不慎沾黏上。雖然不致於影響藥品成分，對人體風險小，但仍決定擴大回收同一產線產品。

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「適脈旺糖衣錠10毫克」為處方用藥，主要用於末梢血管循環障礙，健保年度用量約630萬粒，在同成分、同劑型、同劑量藥品中，市占率約6成。有問題藥品應於今年11月21日前完成回收作業。

洪國登說，後續也將對廠商的生產線是否符合現行標準進行調查，若有違規事由，將由地方衛生單位進行開罰。他提醒，這款藥品主成分為NICERGOLINE，主要用於末梢血管循環障礙，切勿自行任意停藥。倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。（編輯：張雅淨）1111031