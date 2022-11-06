本土疫情連4週下降 上週個案數較前一週降17%

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）BA.5本土疫情已脫離高原期，指揮中心統計，整週新增個案已連4週下降趨勢不變，上週新增總數較前一週降幅17%。發言人莊人祥今天分析，在預期範圍內，降幅是否加速仍待觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，莊人祥下午說明，新增2萬4309例本土個案，比昨天減少1214例，下降約4.8%，較上週同期減少7191例，降幅約為22.8%；另外，境外移入增46例。

莊人祥日前曾預測10月30日至11月5日降幅約在10%左右，但據統計，這週確診人數為19.7萬多人，較10月23日至29日單週新增的23.9萬多例，降幅為17%。莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，仍在預期範圍內，甚至原預估10月23日至29日就該出現超過10%降幅，「算是拖了一下才降」。

今天公布確診個案新增中重症161例（中症120例、重症41例），其中47人死亡，死亡個案年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。莊人祥表示，新增2例較年輕死亡個案，為1男1女，皆有神經系統疾病。

第1例為21歲女性，已經接種3劑疫苗，10月9日出現呼吸喘、發燒整症狀，快篩陽性確診，10月30日因持續呼吸喘、咳嗽、有痰等症狀，至醫院就醫，安排收治住院，給予瑞德西韋等藥物治療，仍不幸於11月3日過世，死因為COVID-19合併呼吸衰竭。

第2例是23歲男性，未接種任何一劑疫苗，10月12日快篩陽性，同日發生意外受傷，10月14日出現眼神上吊呆滯、身體不動、呼吸喘及四肢發紺，安排收治住院，給予瑞德西韋，轉入專責加護病房，仍不幸於11月2日過世，死因為敗血性休克合併急性呼吸衰竭、急性腎衰竭。

另外，新增一名青少年重症個案，為14歲少年，沒有慢性病，接種過2劑疫苗，11月2日因為車禍意識改變，送至急診，電腦斷層顯示有硬腦膜下出血及顱骨骨折，為保護呼吸道插管、使用呼吸器，轉院至醫學中心進行腦部手術，術前快篩陽性確診，術後轉入加護病房繼續治療。

根據指揮中心統計，國內青少年重症個案累計24例，其中包含心肌炎1例、肺炎11例、孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）有7例、共病5例；上述個案已有6人死亡。

指揮中心統計，今年1月至11月5日本土輕症、無症狀個案累計777萬7559例、占99.56%，中症累計1萬9825例、占0.25%，重症累計1萬4539例、占0.19%，其中死亡累計1萬2343人。（編輯：管中維）1111106