早安世界》台北市長辯論 蔣萬安陳時中黃珊珊風格迥異 各表立場
台北市長辯論蔣萬安陳時中黃珊珊風格迥異 政見各有不同
台北市長選舉唯一的一場電視辯論會5日登場，邀3位民調支持度較高的3位候選人參加。8月辭去副市長職務的黃珊珊、國民黨籍立委蔣萬安及前衛福部長陳時中依序登場，提及少子化、社會住宅等議題。蔣萬安宣示要打造台北成為機會之都、希望之都、世界之都，陳時中在結論時說，參選是因為不希望台北市發展停滯，為了台北和台灣，他「一定要贏，也一定會贏」，黃珊珊強調自己具備能夠立刻上手、解決問題的即戰力。（看完整報導）
詐騙集團囚虐求職者棄屍3人 主嫌陳樺韋6罪送辦
新北市政府警察局刑事警察大隊日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，先後查獲詐騙集團在新北市淡水區與桃園市中壢區共2處據點，4日進一步查出有3名被害者死亡，已在桃園龜山山區查獲其中兩具遺體，另外一人疑墜樓死亡後遭藏屍南投。警方研判，詐騙集團可能將受害者帳戶當作第2、第3層帳戶躲避追緝，再以租屋避人耳目，被害人被關最長達40餘天。警方4日深夜在桃園龜山逮捕幕後指使的35歲主嫌陳樺韋，並在他的租屋處查獲新台幣52萬元現金，疑為詐欺所得。警方訊後於5日晚間將他依殺人等6項罪名移送偵辦。（看完整報導）
烏克蘭外委會主席悼台灣志願兵曾聖光 日籍同袍盼來生再做朋友
來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光加入烏克蘭志願軍，2日於烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）在砲擊中重傷不治。外交部表示，正全力協助家屬在最短時間內完成前往烏克蘭的相關手序。烏克蘭國會外交委員會主席兼友台小組主席梅列日科表示，曾聖光是台灣及烏克蘭的真英雄，他已與同事討論如何為家屬提供協助。曾聖光日本籍同袍透過推特分享許多照片表達哀悼，並寫道「如果還有來生，我希望能和他繼續當朋友」。（看完整報導）
馬斯克裁減公司半數人力 藍勾勾每月收費8美元
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）10月入主推特（Twitter）之後，先是開除高級主管，接著在將全公司7500多名員工裁減一半。馬斯克推文說：「不幸的是，公司每天損失逾400萬美元（約新台幣1.3億），我們別無選擇。」他並說被裁人員獲得3個月資遣費，優於業界標準。3日晚間，推特5名遭解雇員工對公司提出集體訴訟，理由是他們未在被裁員之前至少60天得到通知，不符合法律的規定。同時，推特宣布讓經過身分驗證的用戶取得「藍勾勾」，但每月得收費8美元。（看完整報導）
中國官方堅持動態清零 指部分地方當局防疫過度
中共20大之後，陸續傳出政府防疫可能鬆綁的傳言，例如路透社4日引述前任中國疾病管制官員曾光的公開發言說，中國對COVID-19的動態清零政策「很快將有實質性改變」，但這似乎是部分人士一廂情願的說法，在中國國務院聯防聯控機制5日下午舉行的記者會上，與會官員一致強調堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略，並說「動態清零」不會改變，但點名鄭州等地方政府有「防疫過度」的現象。（看完整報導）
薛瑞元：COVID-19疫情趨緩趨勢確定
國內COVID-19疫情持續降溫，5日新增2萬5523例COVID-19本土病例，連3天跌破3萬例。衛生福利部部長薛瑞元說，疫情連續好幾週向下，趨緩趨勢確定，死亡數是落後指標，目前看來是在反映高原期那一段，仍要持續觀察。（看完整報導）
美FCC委員訪台影片秀ROC國名國旗 籲全力挺台
美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾日前訪問台灣，5日在推特闡述訪台心得，他強調，距共產中國僅100哩的台灣是自由與民主的燈塔。他在影片中除了用中華民國正式國名稱呼，還特別放上中華民國國旗圖示，他指出，自由民主台灣的存在，對美國的經濟與安全利益都至關重要，美國應跟台灣站在一起。（看完整報導）
中職總冠軍賽開打 德保拉7局好投助兄弟先下一城
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽5日晚間開打，中信兄弟隊先發投手德保拉好投壓制，投7局挨2轟、失掉2分責失分，樂天桃猿隊林泓育雖然敲出生涯總冠軍賽第9轟，與羅敏卿並列中職第2，但終場兄弟仍以5比3擊敗桃猿搶下首勝。（看完整報導）
全台唯一經地震倒塌仍保存寺廟 集集舊武昌宮登錄史蹟
南投縣集集鎮武昌宮在1999年的921大地震時倒塌，雖已重建新廟，但傾倒的「舊武昌宮」仍然保留至今，為寺廟因震災倒塌僅存全台唯一案例，經審議通過，登錄為史蹟。縣文化局表示，這棟建築物屬台灣道教宮殿式建築，震後至今20多年，屋頂瓦隴及瓦槽依舊清晰可見，可供建築界未來從事寺廟建築結構及耐震強度借鑑與參考，並深具教育、宗教、觀光、文化價值。（看完整報導）
專題／川普打包機密回家惹議 陷調查泥沼如何拚2024
被視為2024年大選前哨戰美國期中選舉8日登場，對有意捲土重來的前總統川普來說，共和黨及獲得他親自背書的候選人表現如何具有重大意義。根據紐約時報／謝納學院9月的一份民調，有51%的受訪者認為川普卸任時把機密文件整箱帶回私人寓所等行為嚴重違反聯邦法律，但依然支持他的民眾也達到44%。這項調查顯示，如果川普2024再度出馬競選，而對手是現任總統拜登，有42%的民眾會選擇支持川普，僅小輸拜登3個百分點。（看完整報導）
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