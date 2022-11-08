早安世界》24類人員14日起取消3劑令 BA.5雙價疫苗最快18日開打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心7日宣布，因工作必須「接觸不特定人士或無法保持社交距離」的人員，自14日起不再要求必須接種3劑COVID-19疫苗或快篩陰性證明。圖為民眾在三重綜合體育館接種疫苗。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

教職等24類人員14日起取消3劑令 BA.5雙價疫苗最快18日開打

國內7日新增1萬6538例COVID-19本土病例，時隔84天再度降至2萬例以下，另出現首例BQ.1本土病例，為北部4歲女童，曾打過1劑疫苗。中央流行疫情指揮中心公布，從14日起，具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」性質的場所工作人員，包含教職人員等24類對象，將不再要求必須接種3劑COVID-19疫苗或快篩呈陰性反應。同時，首批莫德納次世代雙價疫苗（含BA.5變異株）將於9日抵台，最快可在18日開放施打。（看完整報導）

購買力平價 2019年台灣每戶財富76萬美元勝日韓

行政院主計總處最新國情統計通報指出，2020年底台灣每戶財富（購買力平價，PPP）為79.8萬美元，持續成長。在2019年，台灣每戶財富76萬美元，與經濟暨合作發展組織（OECD）會員國相比排名第3，僅次於盧森堡（每戶94.1萬美元）和瑞士（86.2萬美元），且優於亞洲鄰國南韓及日本。主計總處指出，關鍵在於台灣物價長期低於國際平均水準，且相較歐美國家民眾，台灣人更有儲蓄概念。（看完整報導）

台灣宣布對立陶宛首筆投資 立國駐台經貿代表處正式揭牌

路透社7日引述台灣駐立陶宛維爾紐斯的代表處說，台灣的國家發展基金將投資立陶宛超快雷射製造商Litilit350萬歐元（約新台幣1億1170萬元），國發基金7日晚間證實相關消息，並表示還有兩件投資案也即將走完程序。新的立陶宛經貿代表處以台北為名，也於7日正式揭牌運作。立陶宛去年允許台灣以「台灣」名義在立國開設代表處後，中國把與立陶宛的外交關係降級，並施以貿易制裁。（看完整報導）

世界人口近日將破80億 聯合國估印度明年將超越中國

聯合國人口司（UN Population Division）估計，地球人口數量將於15日成長至80億，為1950年全球25億人口的3倍有餘。由於平均餘命（life expectancy）和育齡人口數量增加，聯合國預計全球人口將於2030年繼續成長至大約85億，到2050年將達97億，並於2080年代達到約104億的頂峰。聯合國並預測，印度人口預計將於2023年超過中國，到本世紀末，中國人口可能從現在的大約14億降至只有8億。（看完整報導）

中國房市旺季崩盤 進出口2年多來首度下跌

中國海關總署11月7日公布，10月份出口及進口總值分別年降0.3%及0.7%，是自2020年中以來首度下跌。根據分析，這反映中國總體需求仍然疲弱，加上防疫限制及長期房市疲弱等因素，使經濟復甦受到影響。另外根據北京中指信息技術研究院的最新統計，全中國100個主要城市10月的房價和銷售量持續走跌，房市每年「金九銀十」（9月和10月）的傳統旺季崩盤。中國國家主席習近平在20大重申房住不炒等支持剛性自住需求等政策，專家對此表示，中央政策是「舊瓶裝舊藥」，恐難解房市沉痾。（看完整報導）

台北國際旅展4天湧入19萬人次 旅遊航空業績逼近疫前

2022台北國際旅展（ITF）4日至7日在南港展覽館舉行，4天累計逛展人數19萬5366人次，較去年成長71.7%，刷卡累計金額破億，多家旅行社、航空公司表示，業績已逼近2019年疫情前的水準。台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，經過COVID-19疫情考驗，今年旅展意義格外重大。交通部觀光局副局長林信任指出，海外觀光的活動及接待國際旅客的各項措施及服務已正式啟動，明年一定有更多觀光客來到台灣。（看完整報導）

台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」暫定2023年3月發射

太空中心主任吳宗信7日表示，台灣首枚自製氣象衛星「獵風者」暫定明年3月10日於法屬圭亞那太空中心發射。獵風者衛星升空後，台灣自主設計製造的10項關鍵元件與技術，將完成太空實地環境的測試與驗證，有助於台灣廠商打進國際太空產業供應鏈。獵風者衛星有82%由台灣研發製造，搭載太空中心自行研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀，任務為提供海面觀測資料，進行海氣交互作用、颱風強度預測等研究。（看完整報導）

海洛羽球賽周天成疑因裁判誤判失冠軍 「楊肉盧」男雙封王

台灣羽球一哥周天成7日在德國海洛羽球公開賽男單決賽連續化解對手6個冠軍點，不過關鍵時刻被判犯規，最終不敵印尼名將金廷，以亞軍作收。但周天成犯規的判決引發熱議，主辦單位事後在社群媒體發文說，正與世界羽球聯盟（BWF）一起調查此事，會努力盡快釐清當時的情況。台灣組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯則在男雙決賽逆轉擊退同樣來自台灣的李哲輝與楊博軒，拿下冠軍，相隔6年再度嚐到冠軍滋味。（看完整報導）

睽違18年 北一女受邀前進美國玫瑰花車遊行

北一女樂儀旗隊今年再度獲美國邀請，135名師生將於12月27日前往加州，參加2023帕莎蒂娜玫瑰花車遊行。北一女樂儀旗隊過去曾於1996年、2005年兩度獲邀赴美參加玫瑰花車遊行，此次是睽違18年再度受邀。（看完整報導）

美國期中選舉專題／民調預測共和黨將掌握國會 裴洛西議長生涯告終

美國將在8日舉行國會期中選舉，民調顯示共和黨有機會拿下國會參、眾兩院多數席次。今年美國經濟表現不佳，創下40年新高的通貨膨脹及高漲的油價，都讓選民怨聲載道，打算以選票教訓總統拜登所屬的民主黨。8月初訪台的美國史上唯一女性眾院議長裴洛西也可能因為失去多數黨地位，被迫交出議長槌。（看完整報導）