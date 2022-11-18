蘇澳服務區奪「促參奧斯卡」 連3天送禮抽福袋

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）財政部日前宣布有「促參奧斯卡」美譽的第20屆金擘獎得獎名單，國道蘇澳服務區脫穎而出，今天起至20日，推出送禮及抽福袋活動。

交通部高速公路局今天發布新聞稿，高公局與全家便利商店因合作蘇澳服務區，榮獲金擘獎「政府團隊」及「民間團隊」雙項「優等」，為與用路人分享得獎喜悅，蘇澳服務區推出連3天送禮及抽福袋活動。

高公局表示，這次得獎成功關鍵有3項，首先是高公局突破框架招商條件方式，檢討民間財務負擔條件，成就全家公司爭取在地知名品牌進駐經營。

其次是齊力以海洋及蘭陽主題貫穿整體特色，包含以大船入港的建築外觀、以雪山隧道尺寸打造國道公共藝術地標「流動的光河」，及室內設計主軸融入波浪、水鳥、鯖魚等元素。

另外，蘇澳服務區營運3年來實績亮眼，高公局統計，是110年國道服務區客單價最高、被消費者評為最好買的服務區。

高公局說，蘇澳服務區讓服務區不只是休憩點，更是一站購足兼具在地、觀光特色的交通場站，成為東部旅行休憩新亮點。

為慶祝獲獎，蘇澳服務區推出「金擘雙喜 蘇澳送送送」活動，今天起至20日，用路人來就送小禮物1份（限量1000份），拍照打卡上傳即贈咖啡或飲料，FB標記2名好友，貼文留言可抽蘇澳必買伴手禮限量福袋（市價新台幣888元）。（編輯：管中維）1111118