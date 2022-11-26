九合一選舉投票日北部東半部短暫雨 中南部有陽光

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九合一選舉26日投票，上午高雄各區的投票所就有許多民眾排隊等候。中央社記者董俊志攝 111年11月26日

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）今天是九合一選舉投票日。中央氣象局預報，北部及東半部為多雲短暫雨的天氣，中南部有陽光。

氣象局說，白天水氣逐漸減少，各地降雨趨緩，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，北部降雨變得零星、短暫，主要為多雲的天氣，中南部轉為多雲到晴，可見到陽光，感受溫暖微熱。

溫度方面，氣象局指出，因東北季風稍增強，北台灣白天氣溫略降，高溫約攝氏20至24度，感受濕涼，越往南越溫暖，中部及花東高溫為26、27度，南部可達28至31度，各地早晚低溫約20至22度，中南部日夜溫差及南北溫差稍大。

氣象局預測，明天東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升；東半部仍有局部短暫雨，北部雲量較多，偶有零星降雨，其他地區為多雲到晴、溫暖穩定的天氣。（編輯：管中維）1111126