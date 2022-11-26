早安世界》九合一選舉今天登場 投票須知看這裡
九合一選舉領幾票？修憲複決通過門檻是多少？投票須知一次看
九合一選舉26日上午8時開始投票，多縣市藍綠白各候選人在選前之夜舉辦大型造勢活動，把握最後機會催票。這次選舉將選出縣市長、縣市議員等9項地方公職人員，同時有18歲公民權修憲複決投票，去投票時要帶什麼？修憲複決通過門檻多少？預估有多少確診者無法投票？最後一刻想要知道自己選區候選人的政見，要去哪裡看？這些答案都可在中央社整理的投票須知找到，下午4時投票結束後，關心選舉結果的讀者可鎖定中央社即時開票專頁掌握最新開票進度。（看完整報導）
日防衛省智庫報告：中國認知戰對台威脅大 1年逾14億次網攻
日本防衛省智庫防衛研究所25日公布最新版「中國安全保障報告」指出，中國的認知戰對台灣有極大威脅，對台發動一年內超過14億次的網路攻擊、利用疫情打擊台灣政府、利用台灣人開展影響力行動，策反跨國企業和軍隊相關人員。報告指出，中國透過台灣人抨擊民進黨政權手段層出不窮，包括親中派演藝界人士在媒體上發布支持統一言論，甚至有政黨幹部發表親中言論、舉行示威遊行等等，不勝枚舉；2020年3月臉書（Meta公司）便曾披露，已關閉60多個向台灣散布COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）虛假訊息的中國網路部隊帳號。（看完整報導）
誤傳簡訊結緣 美國阿嬤與青年連續7年感恩節聚餐
24日是美國的感恩節，住在亞利桑那州婦人鄧契2016年傳簡訊想邀孫子來吃感恩節晚餐，卻誤傳給一個陌生人—17歲的高中生辛頓，兩人將錯就錯見了面，此後每年都在美國這個重要的節日聚餐，今年是第7年。去年，影音串流平台Netflix宣布要將辛頓和鄧契的故事拍成電影，並說儘管鄧契和辛頓的背景截然不同，他們之間仍建立起深厚的友誼。（看完整報導）
氣象局：台灣入冬可能有寒流 雨量正常或偏少
中央氣象局25日展望12月開始的未來一季天氣時說，目前熱帶的中太平洋及東太平洋附近海水溫度仍偏冷，預期2020年開始的反聖嬰現象會持續到冬末，明年春天轉趨正常。綜合檢視台灣及各國模式的預報資料，氣象局研判今年冬季平均氣溫以接近正常值、雨量以偏少至正常的機率較大。氣象局提醒，未來一季為冷空氣南下最頻繁的季節，有機會出現冷氣團或寒流。（看完整報導）
世界盃伊朗傷停補時突破僵局 2比0擊敗威爾斯
伊朗25日在世界盃足球賽傷停補時結束前的最後階段，靠著切什米在18碼的禁區外神來一腳，替球隊突破僵局，3分鐘後雷札伊安再進1球，讓伊朗在小組賽（B組）第2戰以2比0擊敗威爾斯，以1勝1敗戰績保住晉級的機會。威爾斯到目前1和1敗，沿續了隊史已64年的勝球荒。威爾斯上一回在世界盃贏球，是在1958年瑞典主辦的世界盃，當時以2比1擊敗匈牙利。B組的另兩隊之一英格蘭目前戰績為1勝1和，美國兩場都踢平。（看完整報導）
川普、疫情及戰爭 外媒分析華為退出歐洲原因
歐洲媒體刊登以「華府如何將華為趕出歐洲」為題的專文，採訪20多位華為現任和前任員工及策略顧問，內文指華為一步步縮減歐洲業務原因與公司商業潛力無關。其中，華為創辦人任正非7月在對高階主管的談話中曾概述華為困境，列出公司在過去3年面臨3大挑戰：來自華府的敵意、COVID-19疫情的攪局，以及俄羅斯入侵烏克蘭。在美國施壓下，華為漸漸退出歐洲市場，暫時擱置成為全球領頭羊的雄心，將重心轉回中國市場。（看完整報導）
北京社區架鐵皮柵欄宛如上海封城 胡錫進喊不應把民眾封控在家
中國疫情近日持續升溫，北京24日有社區開始架設鐵皮阻隔，瀕臨封控，但朝陽區望京數個社區發起倡議，反對強制隔離。隨著各地防疫封控趨嚴，不耐久封的民眾頻頻起身抗爭甚至爆發警民互嗆互毆，就連專替黨政策辯護的前環球時報總編輯胡錫進也藉微博發文稱，把民眾長期封控在家的決策是不應該。（看完整報導）
鄭州富士康衝突後逾2萬新聘員工離開 紐時：會有更多工廠抗爭
鄭州富士康爆發新進勞工抗爭與衝突事件，其後廠區靠發放離職補貼平息。路透社25日引述消息人士表示，超過2萬名鄭州富士康員工已離開，絕大多數是還未上班的新聘員工，這批新離職潮恐令廠區在11月底前全面恢復產能的目標更為複雜，知情人士指出，11月iPhone出貨恐進一步縮減。紐約時報25日引述分析人士說，若中國當局繼續執行清零，還會有別的工廠出現同樣情況，富士康只是個開始。（看完整報導）
陽明山大批水牛死亡陽管處挨罰7.5萬 抗罰勝訴
陽明山國家公園於民國109年底發生數十頭水牛死亡的事件，台北市動保處認定陽明山國家公園管理處違反動物保護法規定，開罰新台幣7萬5000元。陽管處提行政訴訟抗罰，北院判決陽管處勝訴，市府可上訴。北市動保處副處長翁綉雯告訴中央社記者，29日將和律師討論判決重點與當時動保處認定陽管處違反動物保護法處分判定見解及差異，初步規劃會上訴，但須與律師商議後決定。（看完整報導）
聯合國人權理事會譴責伊朗鎮壓行為 表決支持國際調查
22歲庫德族女子艾米尼今年9月涉嫌違反基於伊斯蘭教律法的嚴格女性著裝規定，於警察拘押期間身亡，引發反政府示威抗議活動。聯合國人權理事會24日譴責伊朗血腥鎮壓抗議群眾，並表決展開國際調查。同時，伊朗前知名足球員加富里被當局以散布反對政權的政治宣傳為由逮捕，是受到當局鎮壓行動影響的最知名人物之一。（看完整報導）
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