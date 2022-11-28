鼠尾草前面有墨西哥3字 南市府：是毒品非香料

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）「鼠尾草」一詞常出現在知名美妝用品及保健食品成分中，不過若前面加上「墨西哥」3字，那就是3級新興毒品。台南市衛生局今天提醒民眾施用、持有、轉讓與販賣均屬違法。

衛生局心理健康科今天新聞稿指出，「墨西哥鼠尾草」（Salvia divinorum）為國內近年來興起新興毒品，為來自墨西哥瓦哈卡州的鼠尾草屬特有種，含精神活性有效成份沙維諾林Ａ(salvinorin A)。使用者藉直接燃燒產生煙霧或捲煙吸食，也會以萃取物加入各式零食食用，攝入沙維諾林A後，將產生短暫但強烈類似 LSD的迷幻作用，出現失重、空間錯亂感，像在高空中飛行，又稱「飛行草」。

因濫用恐導致出現嚴重精神障礙症狀及成癮情形，行政院已於今年7月4日將「墨西哥鼠尾草」及其活性成分沙維諾林A列為第3級毒品，施用、持有、轉讓與販賣均屬違法，會有刑事或行政處罰。

台南市政府毒品危害防制中心表示，新興毒品變化多端，經常看見「鼠尾草」一詞出現在知名美妝用品及保健食品成分中，應用十分廣泛，但這些民眾熟知「鼠尾草」卻與「墨西哥鼠尾草」大不相同。

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毒品危害防制中心提醒民眾，「墨西哥鼠尾草」製成毒品常偽裝成巧克力、糖果或餅乾，並以「太空」、「飛行」、「夢境」等特殊字樣命名，吸引年輕族群使用，因零食容易入口，口服藥效發揮較慢，往往造成使用者服用過量，對身心造成不可逆危害；且毒販為做出客群區別，會添加各式複雜毒品，使危險性大增，一但出現意外，更是求償無門，慘淪毒品白老鼠。

年輕人遇見這類新興毒品，提醒謹記1.不使用外包裝經變造或販售價格超出市場行情數倍產品。2.不吃來路不明或標榜神奇功效產品、藥品或飲料。3.不接受陌生人免費試用或兜售香菸、食品。唯有懂得識別毒品，表達堅定拒絕態度，無論新興毒品未來如何變化，偽裝都將不攻自破。（編輯：孫承武）1111128