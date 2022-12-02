早安世界》美國聯準會暗示升息趨緩 新台幣爆量狂漲 台股重返萬五
美國聯準會暗示升息趨緩 新台幣爆量狂漲 台股重返萬五
美國聯準會主席鮑爾暗示12月將放緩升息腳步後，金融市場群起狂歡，台灣股匯市1日雙漲，台股在台積電領軍衝鋒下，指數一度大漲逾270點登上萬五大關，新台幣狂漲2.69角，兌美元匯率收盤時為30.633：1元，創近3個月新高，外匯市場總成交金額爆出26.965億美元巨量。隨著台股回溫，市場關注限空令何時退場，金管會表示，將視未來美國通膨、升息及中國疫情封控政策影響審慎評估。此外，11月PMI連續5個月呈現緊縮，指數回跌1.5個百分點至43.9%，中經院院長張傳章形容當前景氣「外冷內熱」，反轉或許得再等一陣子。（看完整報導）
台灣水果拓展外銷 日本占56%取代中國成最大市場
繼台灣石斑魚獲日本藏壽司公司青睞採購後，行政院農委會1日再宣布與日本貿易商簽署備忘錄，承諾每年將至少採購3500公噸台灣生鮮鳳梨、1500公噸香蕉及100公噸冷凍鳳梨。農委會副主委表示，去年台灣生鮮冷藏水果外銷以中國大陸為最重要市場、占41.4%，日本次之、占28.9%，但今年1至10月日本已取代中國大陸，成為台灣水果最大外銷市場，占比提高到56.6%。農委會1日在東京舉行台灣食材交流會，日華議員懇談會會長古屋圭司等多名國會議員、日本食品業者大讚以台灣食材烹調的料理。（看完整報導）
北部濕涼明日回暖4日再降溫 一週天氣變化3階段
北台灣濕濕涼涼，1日清晨本島平地最低溫為基隆市七堵區15.3度。中央氣象局表示，未來1週天氣分3階段，2日北部偏濕涼、氣溫稍微回升，預計3日好轉，高溫可達26至27度。從4日起在東北季風影響下，北台灣將緩慢降溫，至6日、7日再回升。（看完整報導）
自民黨高層萩生田光一將訪台 出席論壇會見蔡總統
日本朝日電視台報導，自民黨現任政務調查會長萩生田將受邀訪台，11日在台北的「台日關係永續論壇」發表演說，訪台期間將拜會總統蔡英文及防衛相關人士。萩生田將是繼2003年的麻生太郎後，時隔19年再有自民黨內3大要職人士訪台。日本台灣交流協會1日舉辦成立50週年慶祝酒會，日本駐台代表泉裕泰表示，日台雙方多年來辛苦累積、相互體諒孕育出信任及友情的連結，日台關係如「唇亡齒寒」，是無法取代的夥伴。（看完整報導）
歐洲議會貿易委員會將首度組團訪台 盼深化歐台合作
歐洲議會貿易委員會1日討論歐盟與台灣經貿關係，談到台灣時以關鍵夥伴、深化合作、理念相近等用詞形容雙邊關係。委員會主席朗吉直言2年前歐盟與中國談妥投資協定時，議會就開始討論是否也要與台灣洽簽，但至今投資協議仍「飄在空中」。他在會中宣布，貿易委員會代表團將於19至21日訪問台灣，這是該委員會首度正式組團訪台，他希望此行能討論出歐盟與台灣深化往來的新方式。（看完整報導）
中國多城市防疫自主微鬆綁 官媒報導罕見轉向
中國反封控「白紙運動」影響蔓延，中央接連推出優化防疫措施與指示，並表示要追究地方隨意封控責任後，多地出現自主放鬆跡象，包含放寬居家隔離認定、解除臨時管控區等。官媒也一反過去為嚴厲管控而強調COVID-19很可怕的報導方向，開始釋放不同的訊息；人民日報引述專家意見說，沒有證據顯示染疫會有後遺症。路透社報導，消息人士透露中國當局將容許符合特定條件的確診病患在家隔離；儘管措施尚未正式公布，陸媒報導指北京和廣州已有個案改採居家隔離。（看完整報導）
德國官員預想共軍2027攻台 擬大幅調整對中經貿政策
德國網路媒體「前鋒」1日引述經濟部內部文件報導，官員預設中國最遲將在2027年、也就是中國人民解放軍建軍100週年時併吞台灣。鑑於德中經貿關係緊密，中國已連續6年位居德國最大貿易夥伴，被北京勒索的可能性高，德國經濟部認為企業應分散市場，從中國轉移到亞太其他國家、拉丁美洲、非洲等未來市場。（看完整報導）
彭博：美折衷版國防授權法案 擬挹注3080億助台抗中
彭博11月30日報導，美國國會議員準備支持在年度國防授權法案中編列高達100億美元預算，以強化台灣的防衛能力，協助因應日益緊張的局勢及來自中國的威脅。這份折衷的法案預定將納入數項目的在強化台灣軍力及台美合作的條款，目前仍在磋商階段。（看完整報導）
戶外口罩令解除首日 多數民眾仍習慣戴著較安心
國內COVID-19疫情趨緩，1日新增1萬5595例本土病例。戶外活動1日起取消全程佩戴口罩規定，中央社記者觀察，多數民眾在規定溫度偏低的放寬首日外出還是習慣戴口罩，許多人認為這樣比較安心，也有部分民眾外出戴著口罩，是因為不知道規定已經取消。至於參加年底跨年等大型活動是否要戴口罩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，除非疫情又升溫，否則不會在戶外不戴口罩的原則下另訂規定。（看完整報導）
吳怡農投入北市立委補選 藍營高層勸進王鴻薇
國民黨籍立委蔣萬安當選台北市長後，台北市中山及北松山區域立委缺額須進行補選，民進黨徵召的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農1日下午至北市選委會登記參選。他表示，不會掛廣告招牌或製做競選旗幟，只談政見，不做人身攻擊及抹黑，希望打造正面選風及良性政治競爭。國民黨方面，2日將召開記者會宣布人選。據了解，原本表態不參選的國民黨台北市議員王鴻薇在黨內連日勸說下，態度有所鬆動。（看完整報導）
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