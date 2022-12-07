嘉縣熱心藥師送藥意外身亡 公會：全力協助善後

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）嘉義縣趙姓藥師5日送藥途中意外身亡，藥師公會今天表示，除對其家屬表示慰問及關切之意，並將全力協助善後事宜。

嘉義縣新港鄉67歲趙姓藥師5日騎機車送藥，不料，途中為撿拾飛落的藥袋陳屍圳溝，手中還緊抓著要給民眾的藥袋。檢警昨天相驗，死因為心因性休克。

中華民國藥師公會全國聯合會今天傍晚發布新聞稿表示，趙姓藥師如同多數的藥師們一樣，熱心公益，對長者、獨居長輩或行動不便鄉親，常會親自送藥，更時常關懷社區周圍有用藥需求的民眾，落實藥事照護。

藥師公會指出，聽聞憾事，相當不捨與難過，也呼籲執行送藥業務的藥師，安全第一，並留意路況。

藥師公會指出，疫情期間，全國藥師們協助防疫工作，包括發放實名制口罩、快篩試劑、執行送藥到府，以及調劑口服抗病毒藥物業務，兢兢業業不遺餘力。

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藥師公會強調總是將病患的用藥安全擺在第一位，也因藥局既有業務繁忙，執行送藥的時間多半選在藥局打烊後，時常送藥到深夜凌晨，在偏鄉地區的更是經常迷路，甚至被野狗追，發放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒藥物時，更是成為高風險族群。

藥師公會呼籲指揮中心，盡速通過有關藥局辦理防疫工作績優獎勵的發放評估，以慰勞第一線默默付出的藥師們。（編輯：卞金峰）1111207