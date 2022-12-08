台南水情吃緊 黃偉哲籲多利用放流水

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（中央社記者張榮祥台南8日電）南部久旱不雨，台南水情較吃緊，台南市長黃偉哲今天呼籲市民珍惜水資源，多利用放流水，讓每滴水至少使用2次。

黃偉哲今天指出，面對水情難關，節水從生活開始做起，澆花以洗菜洗米水代替，熱水流出前冷水再利用，定期查漏與檢漏。

黃偉哲表示，台南市政府將持續推動多元水資源發展計畫，以民生污水回收再利用結合下水道建設，提高處理率，讓水資源循環再利用。

台南市政府發布新聞稿指出，南部主要水庫集水區下半年整體降雨量僅是歷年同期平均值4成至7成，如今時序已進入枯水期，台南水情燈號轉為減壓供水黃燈，夜間離峰時段深夜11時至隔日5時實施減壓供水。

另外，台南市管線末端及市區高地供水，台灣自來水公司已完成加壓設備及水車因應；市府轄下7座水資源回收中心，免費提供回收水供給次級用水使用，每天可供應1.68萬公噸回收水，防治揚塵或花木澆灌。

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台南各科學園區、工業區及產業園區8月開始部署自主節水等抗旱措施，工業區節水成效已達8%，永康再生水廠預定12月中旬供水，每天8000公噸，安平再生水廠預定明年2月每天供水1萬公噸，2024年台南每天最大將可供應8萬3000公噸再生水。

水利署南區水資源局今天下午1時最新水情資訊顯示，全台最大水庫曾文水庫有效蓄水量1億3933萬公噸，蓄水率27.34%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量6197萬公噸，蓄水率78.33%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量7627萬公噸，蓄水率85.36%；白河水庫有效蓄水量326萬公噸，蓄水率24.94%。（編輯：唐聲揚）1111208