20家系統申請案獲准 華視替補52頻道市占率破7成

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NCC14日通過凱擘、台固等共20系統申請華視新聞資訊台替補上52頻道的申請案，預計年底前可收看。圖為華視大樓。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北14日電）NCC今天通過凱擘、台固等共20系統申請華視新聞資訊台替補上52頻道的申請案，影響戶數達157.5萬戶，預計年底前可收看，加上已上架的系統，華視新聞資訊台未來在52頻道市占率將達73.3%。

中天新聞台2020年11月不予換照，因此後來52頻道出現空頻，國家通訊傳播委員會（NCC）去年6月、今年3月分別通過23系統、3系統申請華視新聞資訊台替補52頻道案，目前共26系統在52頻道播出華視新聞資訊台，市占率近4成。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，這次審查通過的系統，包含凱擘12系統、台固5系統、大新店民主、屏南、新彰數位共20系統，綜合考量市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性與其他公共利益，決議予以許可。

NCC官員表示，根據頻道異動流程，20系統後續還要在螢幕跑馬5天，告知觀眾頻道即將異動，才可以在52台播出華視新聞資訊台，預計最快今年底前可播出。

NCC官員解釋，根據華視報來的人力目前已經到360人，依據規劃到明年要補到400人。目前還在華視期中評鑑還在審查中，預計明年1月到華視實地訪查，初審結束後，才會再提到委員會討論。

根據NCC資料，全台64有線電視系統的52頻道規劃，目前共46系統以華視新聞資訊台遞補52台；洄瀾、北都數位等9系統送件台視遞補；其餘還有9系統未送件，包括大豐、台灣寬頻通訊等。（編輯：潘羿菁）1111214