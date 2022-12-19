消保處抽查7縣市54家加水站 11家衛生管理不符規定

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（中央社記者張雄風台北19日電）消保處抽查7個縣市54家加水站，在重金屬檢測全數合格，但有11家衛生管理不符規定，主要是未更新管理紀錄表、檢驗報告書過期等，已由地方衛生局依法查辦並限期改善完畢。

行政院消費者保護處今天發布新聞稿，公布加水站水質重金屬檢測結果，抽查7個縣市54家加水站，其中54件重金屬「砷、鉛、鎘及汞」檢測全部符合規定，11家衛生管理不符合規定。

消保處指出，11家不符合規定的加水站，主要違規情形多為資訊文件未張貼或更新，包括未更新自主管理紀錄表、無衛生管理人員證書或過期、無水源供應許可證、無加水站核准證明、無檢驗結果報告書或過期。

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消保處表示，各地方政府衛生機關已依法要求限期改善，目前皆已改善完畢，會請衛生主管機關持續就水質安全辦理檢測業務，並加強督促業者維護加水站現場的環境衛生。

消保處提醒消費者，使用加水站的水「要煮沸、勿生飲」，飲用前比照自來水須煮沸，以確保飲水安全，並注意加水站是否張貼設立許可證明文件及自主衛生管理紀錄表等文件，且留意文件是否過期未更新，以確保衛生管理資訊完整且正確。（編輯：張雅淨）1111219