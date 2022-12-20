早安世界》阿根廷奮戰不懈 睽違36年世足奪冠舉國歡騰

阿根廷奮戰不懈 睽違36年世足奪冠舉國歡騰

卡達世界盃足球賽落幕，阿根廷在35歲的隊長梅西率領下，睽違36年奪得隊史第3座冠軍，舉國歡騰，更有民眾一路跪行爬向方尖碑還願；梅西賽後回到更衣室，開心地握著金盃跳上長桌跳躍慶祝。阿根廷首度在世界盃封王是1978年，第二次是1986年經歷福克蘭戰爭潰敗之後，馬拉度納率隊擊退英格蘭奪冠。本屆是梅西第5度征戰世界盃，他除了實現世界盃冠軍夢想，還締造許多歷史紀錄，包括在世界盃共出賽26場、共計2314分鐘。（看完整報導）

西半部今防10度以下低溫 23日可能再迎寒流

中央氣象局19日更新低溫特報指出，20日早晨西半部地區及金門要留意局部10度以下低溫，同時預報21日又有冷氣團南下，水氣稍增，氣溫逐日下滑，北部及東北部轉冷並有短暫雨；22日氣溫再降，但水氣減少，降雨範圍僅剩東半部地區有零星短暫雨，冷氣團到23日有可能再達到寒流強度。氣象局表示，未來一週氣溫雖然偏冷，但高山降雪的機會不高。（看完整報導）

抖音疑在台違法經營 立委籲清查逃漏稅 財政部：3個月內提報告

中國短影音平台抖音疑在台設立分公司違法經營，民進黨立委鍾佳濱指出，抖音在台有商業行為，例如台灣民眾購買「抖幣」，或抖音上相關廣告收益，若金融中介商幫助逃漏稅，應制止、開罰或全額課稅。財政部長蘇建榮表示，財政部會在3個月內提出書面報告。抖音海外版本TikTok聲明未在台灣成立分公司，至於母公司北京「字節跳動」疑似在台灣登記的公司，地址卻是在台中的一棟社區大樓。此外，美國自由亞洲電台16日報導，美國已有14個州政府的電子設備禁用TikTok，更有美國聯邦參議員提案，要全面封殺TikTok在美國的營運。（看完整報導）

普拿疼遭大量收購缺貨 王必勝要求加速供貨勿大量寄國外

中國COVID-19疫情升溫引發藥荒，出現搶購疫情防治藥品的情況，北京當局19日表示，目前已得到其他省分相關馳援，並加快海外採購和自行生產。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，台灣部分地方出現普拿疼大量收購的現象，導致缺貨及叫貨困難，已洽請廠商加速供貨以因應市場需求。他並提醒民眾依需求適量購買，勿大量轉寄國外。（看完整報導）

中國疫情飆升醫院坦言疫情尚未到頂 工商業生產鏈遭阻斷

中國放寬防疫政策後，除確診人數飆升，病患大量湧入醫院，出現醫護感染人力荒之外，19日官方首度通報死亡病例，但僅2例，與外界認知的感染死亡人數相距甚大。隨著疫情升溫，有醫院號召感染後無症狀或輕症的醫護人員上工。醫院系統坦言，疫情最嚴峻時刻尚未到來。英國金融時報報導，山東省一家印刷電路板廠的企業主表示，16日只有20%的員工到班，其餘都因染疫而請病假。不少工廠因員工大量確診而停擺，物流司機染疫無法上工，產業鏈與生產鏈均出現「斷鏈」的情形。（看完整報導）

接見歐洲議會訪團 蘇貞昌：中國越強大擬控制全世界

行政院長蘇貞昌19日下午接見首次組團來台的歐洲議會貿易委員會成員，包括委員會副主席阿西馬柯波蘿、跨黨團歐洲議會議員，及歐洲議會秘書總處官員及相關黨團政策顧問共13人。蘇貞昌表示，中國力量越強大，越要控制整個世界，自由民主國家要互助合作，阿西馬柯波蘿則指出，台灣是歐盟第12大貿易夥伴，她支持深化和台灣的貿易與投資關係，包括供應鏈相關合作，希望與台灣簽訂雙邊投資協議。（看完整報導）

邱國正：兵役延長未卡關 正為待遇福利教育作周延準備

兵役延長規劃備受外界關注，國防部長邱國正19日表示，牽涉各部會協調且茲事體大，如何將待遇、福利、教育等共同做出很好整合，需花費很大功夫；現正努力作周延準備，沒有卡關問題。退輔會主委馮世寬同日表示，現行4個月軍事訓練役期太短，延長役期合情合理，外界應該尊重，而非批評國防部的研究結果；他也說，雖然用到刺槍術機會少，但這是軍人武術，應該保留。（看完整報導）

馬斯克推特去留民調出爐 逾1750萬人投票57.5%盼他辭執行長

全球首富馬斯克18日在推特發起民調，詢問粉絲是否認為他應該辭任推特執行長，並在貼文中強調自己將遵守民意調查的結果。但他並未詳細說明，如果投票結果顯示他應辭職，他將在何時卸下職務。19日投票結果顯示，約有1750萬推特使用者參與這項意見調查，其中57.5%的粉絲認為他應辭職，42.5%支持他繼續留任。（看完整報導）

全家茶葉蛋調漲 28日起每顆13元麻辣蛋20元

因應雞蛋成本逐年上漲，全家19日宣布，自28日起，現煮蛋品項包含茶葉蛋將調整售價至每顆新台幣13元、限店販售的鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。至於其他3家超商業者是否跟進漲價，統一超商旗下7-ELEVEN表示，目前無相關規劃，萊爾富、OK Mart則表示，將持續觀察蛋價及市場變化再做決定。（看完整報導）

魔獸霍華德未出賽讓球迷撲空 雲豹總經理蘇翊傑致歉辭職

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹16至18日進行3連戰，傷癒歸隊的洋將霍華德僅打前2場，18日缺席主場賽事，在國體大綜合體育館與高雄全家海神隊一役時，全程坐板凳觀戰，讓進場看球的球迷期待落空，引發不滿，下半場場邊不時出現噓聲。4名球迷19日向桃園市政府投訴，球隊總經理蘇翊傑稍晚向球迷致歉，並卸下總經理一職，他指出，球團絕非刻意隱瞞霍華德是否上場的訊息，近日將公布完整補償機制。霍華德表示，休息一場主要是考量身體狀況，希望球迷理解這是為了有更好的結果。（看完整報導）