台大畢業證書加註在職專班惹議 師生提案排除已入學者

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台灣大學日前通過，要求校內畢業證書須加註「在職專班」字樣，引起部分師生不滿，提案要求修法前已在學者暫不加。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北24日電）近年政治人物頻傳論文爭議，在職專班尤其處於風暴核心。台灣大學日前通過，要求校內畢業證書須加註「在職專班」字樣，引起部分師生不滿，提案要求修法前已在學者暫不加註，但會議暫無共識。

台大近期針對學術倫理爭議事件，提出多項改進措施，包括在10月召開的教務會議，正式通過修正「國立台灣大學研究所博士暨碩士學位考試規則」，其中第9條增訂，要求碩博生通過學位考試後，應繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」，才能辦離校手續。

另外，台大目前有25個碩士在職專班，其中13個畢業證書沒加註「在職專班」，教務會議考量一致性，加上專班為業界人才提供培訓，對於已有在職經驗之學生，培訓後的加值效果遠高於一般生。因此通過全校所有在職專班畢業證書上，都要加註。

不過，加註「在職專班」的規定，引起部分師生不滿。昨天（23日）召開的教務會議中，便有代表提案，為保障學生權益，希望已入學的學生不受影響。

不過，這項決議並未在教務會議中獲得共識。校方表示，會請相關系所再回去詢問學生意見，明年再於教務會議討論。（編輯：陳政偉）1111224