南投中寮3.3度 吳德榮：26日白天回溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北25日電）氣象局今天針對高雄以北及宜蘭發布低溫特報，寒流及輻射冷卻影響，清晨以南投縣中寮鄉攝氏3.3度最低。氣象專家吳德榮表示，明天起氣溫漸升，跨年夜北部、東半部雲量多，偶有局部短暫雨。

中央氣象局今天發布低溫特報，寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晨至上午高雄以北及宜蘭有6度以下氣溫（橙色燈號）發生。

根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為南投縣中寮鄉攝氏3.3度、雲林縣斗南鎮3.5度。台北市則以北投區4.9度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至明晨，「乾寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後強輻射冷卻作用加持，氣溫降得非常低，明晨本島平地的最低氣溫仍在5度左右，民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。

吳榮指出，最新模式模擬顯示，明天白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下舒適、晚仍偏冷；27、28日氣溫續升，西晴、東偶雨，西半部白天舒適、早晚微冷、日夜溫差大。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，28日下午起至30日受東北季風影響，北、東偶雨，中南部晴朗穩定；冷空氣很微弱，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

至於跨年31日、112年1月1日天氣，吳德榮表示，模擬仍是東北季風型態，迎風面北部、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，背風面中南部晴朗穩定；氣溫略回升。迎風面各地的跨年活動期間，會受到什麼程度的影響，言之過早，應再觀察，（編輯：黃世雅）1111225