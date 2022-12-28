碩士學位遭撤銷 林耕仁：尊重決議並致歉
2022/12/28 17:25（12/28 17:37 更新）
前新竹市議員林耕仁（左）28日表示，針對國立陽明交大學學倫會決議撤銷他的碩士論文及學位，他尊重並道歉。（中央社檔案照片）
（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）前新竹市議員林耕仁今天表示，針對國立陽明交大學學倫會決議撤銷他的碩士論文及學位，他尊重並虛心接受，並向校方、指導教授、師長致歉，也對造成外界紛擾感到抱歉。
陽明交大今天表示，前新竹市議員林耕仁涉碩士論文違反學術倫理案，學倫會已審議終了，並通知林耕仁等人。知情人士說，陽明交大學倫會確定以抄襲與未適當引註理由，撤銷林耕仁學位。
林耕仁今天在臉書（Facebook）發文表示，對於陽明交大學倫會基於學術規範作出的決定，他完全尊重並虛心接受，也同時向校方、論文指導教授、師長、同學及校友致上最深歉意，由於他的個人因素及參選新竹市長，衍生出諸多風波，造成外界紛擾，他深感抱歉。
林耕仁表示，選舉期間有人針對他的論文提出質疑時，他即自送陽明交通大學學倫會調查，並出席審查會親自說明。
林耕仁表示，他在撰寫論文期間，由於對學術規範認知不足，在引述資料過程中未完整標記出處來源，學倫會因而認定有瑕疵、漏引等學術缺失，他作為論文的作者，即便沒有抄襲的主觀動機，也必須為客觀的學術缺漏負起責任。
林耕仁表示，不管是中華大學的論文，或是陽明交通大學論文，他始終尊重也接受校方學倫會的所有決定，也必須要為他在論文的內容負起全部責任。他說，未來會繼續在學習的道路上努力，保持為新竹市服務的初衷。（編輯：李錫璋）1111228
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