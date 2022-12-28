林耕仁論文涉抄襲 陽明交大碩士學位遭撤銷

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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）陽明交大今天表示，前新竹市議員林耕仁涉碩士論文違反學術倫理案，學倫會已審議終了，並通知林耕仁等人。知情人士說，確定以抄襲與未適當引註理由，撤銷林耕仁學位。

林耕仁在參選新竹市長期間，遭檢舉其中華大學與國立陽明交通大學的雙碩士論文都涉及抄襲，中華大學部分在選舉期間已確定論文有瑕疵，但未達抄襲程度，已要求林耕仁補正資料。

陽明交大於9月5日接獲林耕仁自行申請調查其碩士論文是否違反學術倫理，當天校方也收到具名檢舉資料，依校方學術倫理案件處理要點規定受理，並移交形式要件審查小組召開會議，成立檢舉案件、啟動調查。

陽明交大今天發聲明表示，林耕仁學術倫理案的學生學術倫理審議委員會審議程序終了，已依規定通知被檢舉人、檢舉人及相關單位，並向林耕仁說明救濟程序事項，在救濟程序尚未終了前，不便說明與回應。

不具名知情人士表示，陽明交大依「國立陽明交通大學學術倫理案件處理要點」，指出林耕仁之學位論文疑涉抄襲及未適當引註等違反學術倫理情事，校方即依規定展開調查。

知情人士指出，陽明交大依學倫案件處理規定進行實質調查，13日經學生學術倫理審議委員會審議，林耕仁的學位論文有違反學術倫理情事，違反類型為「抄襲」及「未適當引註」，依規定撤銷碩士學位。

針對被撤銷陽明交大的碩士學位一事，中央社記者致電林耕仁，他電話關機，無法得知其看法及是否提出相關救濟。（編輯：李錫璋）1111228