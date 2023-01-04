國發會強化2030年減碳目標 學者：缺具體技術評估

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（中央社記者張雄風台北4日電）國發會去年底提出2030年較2005年減碳約24%的目標。學者今天表示報告中缺乏具體技術評估，而淨零路徑落後國際，也不應該只仰賴未來科技。

國發會去年12月28日公布台灣2050淨零路徑階段減碳目標，根據資料，2030年將較2005年（基準年）排放量減24%加減1個百分點。

台灣科技媒體中心今天舉辦「淨零轉型戰略專家」記者會。關於國發會所公布的強化目標，學者們大多認為缺乏具體技術評估。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯認為，2030年較2005年減碳約24%的目標不符淨零轉型需求，也沒有詳細的科學根據這24%是從何而來；國發會要求未來各項政策要有淨零評估，但目前淨零評估都欠缺方法。

趙家緯舉例，在氫能發展策略中，比較大的問題是台灣氫能沒有發展的優先順序，氫能的適用對象有限，國際上是重工業優先，而不是一般發電站；報告中科學評估不足，不能只期待未來創新科技發展，面對淨零現在還有哪些研究數據應補上。

中央研究院經濟研究所研究員蕭代基表示，階段目標中雖然有綠色金融規劃，但沒有長期稅制與財政規劃；淨零路徑落後國際，不應該只仰賴未來科技。

蕭代基認為，企業用減少排碳量當碳權出售，是初期階段可以接受的作法，可是不能長期做，任何排放者、排放源有減碳的責任，減少排碳是企業應該做的事；但若是種樹、換算碳匯做為碳權出售，是非常正確的做法。

成功大學交通管理科學系暨電信管理研究所助理教授鄭祖睿認為，運輸部門淨零路徑缺乏整體性，只有碎片化的政策；另外根據國發會人口趨勢，未來都是屬於人口減少的狀況，但運輸部門預估未來新車領牌數與往年相同，是否沒有考慮到社會經濟的因素。

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鄭祖睿舉例，如電動計程車、機車過少，充電站普及率等，產業目前升級轉型速度難達到2050淨零的目標；另外，台灣很多物流業屬於中小企業車隊，碳排計算以往較被忽略，政府沒有明確的政策能引導他們在資產上的淘汰、更新。

東華大學自然資源與環境學系教授張世杰指出，農委會在戰略中提出2040年森林碳匯達1000萬公噸，但如何達成在這次說明中完全沒有看到；另外溪流沖刷陸地後會排放二氧化碳，台灣有高降雨量及山區地形，造成土壤有機碳流失，陸域溪流是重要的自然碳排源，但在清冊報告中並未列入。（編輯：張芷瑄）1120104